Uno studio approfondito dell’astrologia spesso ci consente di individuare i punti di forza e di debolezza della nostra personalità. Però non solo: tende infatti anche ad individuare in maniera molto precisa le nostre inclinazioni. Per questo motivo oggi parliamo di come riconoscere l’intelligenza a livello astrale. In pole position ci sono non solo i Gemelli, ma anche questi due segni che sono considerati fra i più svegli di tutta la ruota zodiacale. Scopriamo insieme quali sono.

I posizionamenti all’interno del tema natale

Partiamo prima dal dettaglio, ovvero dal tema natale. In questo grafico il punto più rappresentativo per l’intelligenza è sicuramente Mercurio. Questo è ben posizionato quando si trova in domicilio o al massimo in esaltazione. Nel primo caso cade nel segno dei Gemelli e in quello della Vergine di cui è il governatore. Secondo alcune tradizioni antiche questo invece è a suo agio anche in Acquario. Inoltre ci sono anche i gradi da considerare. Infatti quando un pianeta cade nel ventinovesimo o nel grado zero di un segno si trova in un punto critico.

Nel primo caso c’è una particolare forza e sarà anche presente l’influenza del segno successivo. Nell’ultimo invece si tratta di un punto in cui il nativo zodiacale sarà particolarmente innovatore e pronto a sperimentare. Infine la casa in cui cadono i pianeti più importanti dà anche le indicazioni sul tipo di intelligenza. Ad esempio un Sole in terza casa, cosignificante del Gemelli, può inclinare chi lo possiede ad attività intellettuali come scrittura e comunicazione.

Non solo i Gemelli, ma anche questi due sono fra i segni più intelligenti, creativi e geniali dello zodiaco

Invece quando si considera solo la posizione del Sole, determinata dal proprio giorno di nascita sono gli stessi tre segni che spiccano per estro mentale. Il primo è appunto il Gemelli che è conosciuto per la sua velocità e per la sua lingua tagliente. Allo stesso modo c’è la Vergine. Questa nonostante sia uno dei segni più bistrattati dello zodiaco, seconda solo allo Scorpione, è invece dotata di una creatività spesso applicata alle situazioni e alla manualità. Infine è presente l’Acquario che è spesso riconosciuto per la sua genialità e per le sue idee fuori dal comune, tese spesso a migliorare il Mondo.

