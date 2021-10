Manifestazioni e caos trasporti oggi nelle principali città italiane e braccia incrociate ovunque. Lo sciopero generale indetto dai COBAS e altri sindacati di base crea disagi a chi deve andare al lavoro, a scuola o negli uffici pubblici. Per il trasporto pubblico saranno garantite alcune fasce di base. Ecco le ragioni dell’agitazione e quali sono i settori coinvolti, con la panoramica della Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Sono fermi i treni a media e lunga percorrenza di Italo e Trenitalia, ma quest’ultima ha resi noti una serie di servizi garantiti. La giornata di oggi sarà carica di attenzione verso le piazze, visto l’esito del blitz di sabato scorso sul Covid: manifestazione non autorizzata a Roma la polizia carica a difesa di Palazzo Chigi. Un’altra giornata di disagi urbani si prepara sabato prossimo con le manifestazioni nelle principali metropoli a sostegno del Green Pass indette dai sindacati.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Fermi treni e trasporti urbani

Oggi sciopero generale nel settore pubblico, a rischio trasporti e disagi nella scuola e Pubblica Amministrazione. Circa il 50% dei treni programmati in fascia di sciopero arriverà però a destinazione. Sono garantiti i servizi essenziali fino alle 9 e dalle 18 alle 21.

A Torino le organizzazioni sindacali Filt CGIL, Filt CISL, UIL Trasporti, Faisa-CISAL e Fast CONFSAL, con RSU hanno proclamato due scioperi distinti di 4 ore. Sono garantite però le fasce dedicate ai pendolari.

A Roma scioperano anche i dipendenti aderenti al sindacato USB. Dunque, non mancheranno disagi per bus, filobus, tram e le ferrovie che collegano Viterbo e Roma Lido alla capitale. Nella quale si ferma anche la raccolta rifiuti. Anche per questa sono previsti servizi minimi essenziali.

A Milano il blocco riguarda ATM, metro, autobus e tram. Il trasporto è garantito fino alle 9 e poi dalle 18 alle 21.

Oggi sciopero generale nel settore pubblico, a rischio trasporti e disagi nella scuola e Pubblica Amministrazione

A Napoli il servizio è garantito fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Possibili disagi nelle città di Bologna e Ferrara dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Lo sciopero coinvolge anche AMT Genova con i servizi urbani e provinciali. Disagi anche a Bari per i collegamenti delle ferrovie appulo lucane. Restano garantiti i trasporti fino alle 8.30 e tra le 12.30 e le 15.30.

I COBAS e gli altri sindacati hanno indetto una agitazione che coinvolge i trasporti (treni, aerei, autobus, metro e traghetti). Ma anche la scuola e gli uffici pubblici. Nel comunicato ufficiale, i COBAS rivendicano contratti a tempo indeterminato e una maggiore parità salariale per le donne. Ma anche una riduzione dell’orario di lavoro per contrastare la disoccupazione, l’abolizione del Jobs Act e della riforma Fornero, il reddito universale e il potenziamento del trasporto pubblico. L’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR non sta mostrando una svolta nell’uso pubblico e sociale dei fondi.