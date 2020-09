Ma quanto è difficile inserire una soletta nelle scarpe? È perché avete sempre sbagliato a metterla. Ora vi spieghiamo come si fa realmente. La soletta, non quella già presente nella vostra scarpa, ma quella che acquistate separatamente, può avere vari utilizzi. Il primo è sicuramente di carattere medico, gli altri invece un po’ meno. Spesso si una la soletta magari quando si ha la necessità di curare alcune patologie legate ai piedi. Oppure si può usare per camminare più comodi, oppure anche se magari la scarpa ci va larga. Infatti mettendo la soletta il numero della scarpa tenderà a diminuire.

Avete sempre sbagliato a mettere le solette nelle scarpe. Questo è il modo corretto per farlo

Le solette esistono di vari materiali, partendo da quelle di gomma fino ad arrivare a quelle in cuoio. Quelle in cuoio sono abbastanza facili da inserire nella scarpa perché scivolano dentro in maniera abbastanza rapida. Per quelle invece in gomma la situazione è diversa è più complessa. State inserendo la soletta nella vostra scarpa e si incastra a metà? È perché avete sempre sbagliato a mettere le solette nelle scarpe. Questo è il modo corretto per farlo: usa un calzino.

Tutto ciò che ti servirà sarà un calzino. Infatti dovete inserire la soletta nel calzino. Uno di quelli trasparenti. Una volta inserito, spingete la soletta nella scarpa e vedrete che non si bloccherà più a metà. Quindi inserite il vostro piede e usate normalmente la scarpa.

Con questo trucco usare la soletta sarà molto più facile. Eviterete anche di rovinarla, poiché sarà protetta dal calzino. Cosa anche molto importante non puzzerà. Perché sì, la plastica e il cuoio con il sudore tendono ad avere un odore un po’ sgradevole. Se usate il calzino invece questo odore non ci sarà. Anche perché basta poi toglierlo e metterlo in lavatrice.