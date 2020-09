Che il rosso fosse un colore molto particolare nel risvegliare o attivare i sensi l’abbiamo sempre saputo, ammirando il povero toro vittima nell’arena della corrida. Ma che addirittura potesse attivare il cervello e lo stomaco e mandare impulsi per ridurre il senso di appetito, ancora ci mancava! Stendi a tavola una tovaglia rossa e inizia a dimagrire, secondo una teoria di ultima generazione, che gli Esperti della nostra Redazione andranno a spiegarvi in questo articolo.

La tovaglia rossa, ma non solo

Stando infatti a questo innovativo studio controcorrente, il colore rosso andrebbe a influenzare direttamente lo stimolo dell’appetito. Anzi, per meglio dire, a contrastare la voglia di cibo, semplicemente scegliendo la tovaglia e i tovaglioli di colore rosso. Una spiegazione logica vera e propria non esiste, però, attraverso i campioni umani usati in questo esperimento, uomini e donne, giovani e anziani, coloro che si sedevano al tavolo rosso, mangiavano porzioni più piccole dei competitor. Logicamente il periodo di sperimentazione ha portato al dimagrimento dei commensali “in rosso”, rispetto a quelli tradizionali.

La forza del sole

Stendi a tavola una tovaglia rossa e inizia a dimagrire anche prendendo il sole. In questo caso invece la teoria che, esporsi ai raggi della stella più luminosa dell’universo faccia dimagrire, è supportata da ragioni scientifiche. Merito della vitamina D, che emessa del sole e immagazzinata dell’uomo, soprattutto di genere femminile, portando positività e buon umore. Non solo, tiene lontano dall’ ansia e quindi dalla fame nervosa. Fame nervosa, che, come scrivono sempre gli esperti di Pdb, porta ad assumere cibo spazzatura e quindi, di conseguenza, ad aumentare di peso.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Anche un bagno rilassante

Tra poco, col ritorno del freddo e delle grigie giornate invernali, non c’è nulla di più rilassante che un bel bagno caldo e tonificante. Il massimo, dopo una dura giornata lavorativa. Se avete voglia di perdere qualche chilo, allora inserite gli oli essenziali di eucalipto, timo e rosa. Non solo rendono la pelle più profumata, ma contribuiscono a sciogliere il grasso che si nasconde sotto la pelle e a eliminare le cellule morte. Gli stessi oli, potremmo poi utilizzarli per un massaggio rassodante, utile al relax, ma anche al rassodamento delle zone adipose.

Approfondimento

Meglio usare il forno statico o quello ventilato ecco cosa vi suggeriscono i nostri esperti