Guadagnare gestendo le telefonate.

Ognuno di noi di fatto ha un costo orario, determinato dividendo il reddito prodotto per le ore lavorate.

Se ipotizzassimo di poter risparmiare del tempo con l’ottimizzazione delle telefonate, avremmo guadagnato la somma corrispondente alle ore risparmiate per il nostro costo orario.

Oggi vogliamo fornirvi una piccola linea guida per capire come guadagnare gestendo le telefonate.

Raggruppare e semplificare le telefonate

La prima operazione da fare per poter guadagnare gestendo le telefonate è quella di trasformare le chiamate in entrata in chiamate in uscita.

Può suonare strano ma è proprio cosi.

Non è necessario rispondere ad ogni telefonata, questo per evitare di deconcentrarsi e di lasciare ciò che si stava facendo.

Sarebbe consigliabile raggruppare tutte le chiamate in entrata e stabilire uno o più archi temporali della giornata da dedicare alle richiamate.

Come attuare la strategia

Per attuare tale strategia la prima cosa da fare, prima di iniziare qualsiasi tipo di attività, come mettersi a lavorare o incontrare una persona per un colloquio importante, è impostare il telefono offline attraverso la modalità aereo.

Fate attenzione però a disattivare anche la segreteria, sia quando il telefono è spento sia in caso di modalità aereo.

Una volta ritornati alla modalità in linea appariranno tutte le chiamate ed i WhatsApp delle persone che vi hanno cercato e che potrete con calma ricontattare.

Come effettuare le richiamate

Sarebbe consigliabile inoltre, annotare su un foglio il nominativo, il numero di telefono e la possibile motivazione. Possiamo anche solo annotare il contatto delle chiamate che ci interessano.

Evitiamo dunque di richiamare call center, numeri sconosciuti che presumibilmente sono privi di interesse o persone non gradite.

Laddove possibile impostiamo un messaggio preimpostato con il quale comunichiamo la nostra indisponibilità sino ad una determinata ora o giorno così da scoraggiare eventuali “disturbatori”.

Elemento psicologico

Oltre al vantaggio di guadagnare tempo gestendo le telefonate, non sottovalutiamo il positivo fattore psicologico di riuscire a portare a termine il lavoro nel modo migliore.

Senza continue distrazioni infatti, il risultato finale sarà sicuramente molto soddisfacente, con la gratificazione della psiche.

In qualità di esperti di Economia e Fisco del team Proiezionidiborsa vi suggeriamo, prima di iniziare un lavoro o un colloquio importante, di contare sino a 5 e di non lasciarsi andare alla pigrizia di non attivare la modalità aereo.

Buon lavoro.

Approfondimento

