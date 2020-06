La tua lavatrice ti sta davvero rubando i calzini? Ecco finalmente la verità

Sfido chiunque a dire di non aver mai perso un calzino. I calzini spaiati sono un po’ il must della vita domestica. Ed è uno dei problemi più diffusi al mondo. In tantissimi infatti ironizzano sul fatto che sia quasi impossibile avere calzini perfettamente accoppiati. Non si tratta di una leggenda metropolitana. Questa è pura verità. Ma chi potrebbe mai prenderli? La casa nasconde ma non ruba, giusto?

La colpa è della lavatrice. La tua lavatrice ti sta davvero rubando i calzini: ecco finalmente la verità.

Effettivamente, nessuno avrebbe mai pensato alla lavatrice. Tutti noi, finito il lavaggio dei capi, controlliamo sempre che non sia rimasto nessun capo all’interno dell’elettrodomestico. Eppure la lavatrice nasconde dei segreti. La soluzione all’enigma è stata trovata da una coppia americana che, come tutti noi, era afflitta da questo problema.

I coniugi hanno postato tutto sui loro profili social per dimostrare che la loro tesi fosse tutto fuorché infondata.

Dove sono nascosti quindi?

La moglie ha ripreso il marito mentre smontava la lavatrice per pulirla internamente. Appena tolto il pannello del filtro, sono uscite decine di calzini! Per non parlare delle monete, dei fazzoletti e anche di una carta di credito che la lavatrice aveva “rubato” alla coppia.

Pare infatti che il bottino fosse nascosto nelle guarnizioni delle lavatrici e delle asciugatrici a carica frontale. Mentre il cestello gira i calzini infatti, essendo piatti e leggeri, questi si infilerebbero tra il metallo e la guarnizione. E così vengono risucchiati nel filtro.

Finalmente è stata fornita una spiegazione logica all’enigma dei calzini spaiati. Oltre che un simpatico aneddoto, quello della coppia potrebbe davvero essere un consiglio utile. Se anche voi quindi vivete il dramma dei calzini spaiati, seguite il loro esempio. Smontante la lavatrice e scoprite cosa nasconde al suo interno!