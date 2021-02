Quando si decide di piantare degli alberi nel proprio giardino spesso si è costretti a scegliere tra la bontà dei frutti prodotti e la bellezza dei fiori. Per fortuna esistono delle varietà che permettono di coniugare queste due esigenze.

Proprio per questo motivo oggi analizzeremo due piante dalla bellissima fioritura e dai frutti decisamente gustosi.

Una pianta famosa in tutto il mondo

Tra le piante da fiore più famose del mondo non si può certamente non citare il ciliegio giapponese. Questa pianta nipponica è talmente amata nel suo Paese d’origine che le persone si riuniscono sotto i suoi rami durante l’hanami per ammirarne la fioritura. L’unico suo difetto è quello di non produrre frutti ma solamente bellissimi fiori.

Chi volesse coniugare la bellezza del fiore di ciliegio alla dolcezza dei frutti di questa pianta potrebbe invece puntare su un più classico amareno. Questa pianta resiste bene alle temperature fredde e si adatta a moltissime tipologie di terreni, in particolare quelli collinosi. Facile da coltivare, non necessità di particolari cure. La sua fioritura, più discreta di quella della cugina giapponese, è ampiamente ripagata dalla dolcezza incredibile dei suoi frutti.

Avere un giardino fiorito e pieno di frutta è possibile grazie a questi alberi

Se invece si preferiscono i sapori estivi si può puntare sul pesco, una pianta dalla fioritura stupenda e dai dai frutti gustosi. Quest’albero delicato si ambienta bene in climi temperati e può resistere anche a temperature molto basse.

Per poter crescere al meglio ha bisogno di un terreno non calcareo e di essere annaffiato di frequente nei primi anni di vita. Il periodo di fioritura inizia sul finire dell’inverno e continua fino a tarda primavera. I fiori sono intensamente profumati, caratterizzati da cinque petali e dal colore che vira dal rosso scuro al bianco.

Il frutto completa invece la sua maturazione a giugno e potrà essere raccolto durante tutta l’estate.

Detto questo, abbiamo scoperto perché avere un giardino fiorito e pieno di frutta è possibile grazie a questi alberi. Non resta ora che dedicarsi con un po’ di pazienza al proprio terreno per poter ottenere nel tempo un bellissimo giardino fiorito e produttivo.