La borsa di pelle è un accessorio intramontabile che attraversa tutte le stagioni, da quelle più calde, dove viene sfoggiata in nuance chiare, a quelle più fredde, dove si preferisce optare per colori più neutri. Non solo; la borsa di pelle è una borsa per la vita. Infatti, può durare decenni e decenni senza perdere lo stile e l’eleganza che la contraddistingue. Ne esistono di vari tipi e forme: dalla pochette a sacchetto, alla shopping bag, al bauletto a mano. C’è sempre una borsa giusta per tutti i gusti. Le borse sono come il vino: più invecchiano e più diventano belle. Ma è necessario prendersene cura se si vuole preservare il pellame da inquinamento, smog, sporco e macchie. Ecco quindi come rinnovare le borse in pelle con questi trucchi incredibili:

Latte detergente

Esattamente lui, il latte detergente! Non c’entra niente la cosmesi in questo caso. Così come si applica il latte detergente per detergere la pelle, questo prodotto è utile anche pulire la borsa di pelle. Per l’esatto principio di detersione il latte detergente è perfetto per rinnovare la propria borsa. È necessario munirsi di un panno in microfibra e versare una noce di latte detergente sul panno. Strofinare su tutta la superficie.

Se la macchia persiste

Può capitare accidentalmente che la borsa si macchi in maniera che può sembrare irrimediabile. Niente paura, della semplice acqua a bollire in un pentolino riuscirà ad aggredire anche la macchia più ostinata. Ecco come fare: quando l’acqua bolle spegnere il fornello. Porre la borsa proprio sopra il pentolino per 10/20 minuti. Dopodiché strofinare con un panni in microfibra. Il vapore ammorbidirà la pelle e la macchia sarà solo un brutto ricordo!

Come rinnovare le borse in pelle con questi trucchi incredibili? Le uova possono aiutare

Se si è optato per una borsa dai toni chiari, come il bianco e il beige, bisogna avere qualche attenzione in più. Se si montano tre albumi e si passano con un panno sulle zone maggiormente macchiate, come per magia esse si sbiancheranno e la borsa tornerà come nuova.

Ecco quindi come trattare e rinnovare le borse in pelle con questi semplici trucchi! Se invece si possiedono altri capi in pelle da pulire, questa guida può essere d’aiuto.