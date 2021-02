Ecco cosa possiamo fare con dei semplici fogli di alluminio. Qualcuno avrà la risposta a portata di mano. Molti penseranno che oltre a incartare il cibo e all’uso prettamente alimentare con l’alluminio si possa fare ben poco. Niente di più sbagliato. Vediamo in questa guida i mille usi pratici e utili della carta stagnola.

Lucidare l’argenteria

Non è l’unico modo. In un nostro articolo (qui il link) abbiamo visto come farlo con il latte. Ma se vogliamo ottenere un risultato davvero straordinario, la carta stagnola fa al caso nostro.

Adagiamo dei fogli di carta di alluminio in un recipiente e versiamovi dell’acqua bollente e del sale. Lasciamo a mollo l’argenteria per circa un’ora. Dopodiché strofiniamola bene con un panno di cotone pulito.

Via le incrostazioni dalle pentole

I fogli di alluminio, se ben accartocciati, diventano degli ottimi sostituti delle spugnette. Unitamene al sapone, all’acqua calda e a un po’ di immancabile olio di gomito ci aiuteranno far tornare splendenti anche le pentole più incrostate e grasse.

Rimuovere la ruggine

Le palline di alluminio tornano utili anche per rimuovere la ruggine dai metalli. Serve strofinare con intensità per ottenere una buona resa senza l’applicazione di acqua raggia o solventi di varia natura.

Affinare le lame

Se strofinato sulle lame dei coltelli e delle forbici, l’alluminio contribuisce a fare il filo degli utensili da cucina. Provare per credere.

Pulire il ferro da stiro

Sul ferro da stiro può capitare che si formi una patina nera che rovina la piastra. In quei casi è meglio non usare il ferro per evitare di rovinare i vestiti.

Comunque sia c’è un rimedio anche a questo: con l’alluminio possiamo pulire la piastra calda e portare via i residui che vi si accumulano.

Pane caldo a lungo

Abbiamo appena sfornato il pane e vogliamo consumarlo caldo? Nessun problema. Sarà sufficiente adagiare le fette appena tagliate in un cestino ricoperto dai fogli di alluminio per gustarcelo ancora caldo come appena sfornato.

Ecco, in sintesi, cosa possiamo fare con dei semplici fogli di alluminio.