5 look bellissimi e stravaganti indossati con disinvoltura da Ezra Miller su importanti red carpet

È nato nel 1992 ed è famosissimo. Considerato tra gli attori giovani quello con la maggiore probabilità di avere una carriera all’altezza di Robert De Niro o Al Pacino di cui è ammiratore. Il nuovo interprete di Flash ama vestirsi in modo assurdo durante le manifestazioni dedicate a cinema e moda. Ecco alcuni esempi.

Animali fantastici, Suicide squad, Batman v Superman e tanti altri film. Il successo ha baciato questo giovane attore che ormai non è più una promessa ma una certezza. Il nuovo interprete scelto della DC Extended Universe per il personaggio di Flash si fa notare quando si tratta di moda.

È abituato a sfoggiare look stravaganti diventati subito iconici con cui ha dato vita a delle vere e proprie performance nei red carpet che ha frequentato. Nel 2019 al MET Gala si è presentato con un bustier di Swarovski con tanto di strascico e finti occhiali su tutta la faccia. Il gioco visivo ha colpito i presenti e la stampa tanto da far venire il mal di mare, ma la performance è stata molto apprezzata. Da molti definita una vera opera d’arte.

Valori da difendere

Tra i 5 look bellissimi e stravaganti con cui Ezra Miller si è presentato in pubblico, quello del 26 gennaio 2020 ha messo davvero paura. All’Universal Music Group’s Grammy After Party l’attore si è presentato con un look total black con una maglia con la scritta warriors of love e tante cicatrici insanguinate sul viso e sul collo. Un contrasto molto forte per lanciare un messaggio d’amore universale possibile grazie all’eccentrico guardaroba del nuovo supereroe della Comics.

Il terzo look originale di Ezra Miller lo ha visto impegnato nella promozione dei valori gender fluid con tanto di rossetto, tacchi a spillo e abito nero con trasparenze addominali. L’evento svoltosi in Italia per l’Unicef a Capri ha attirato l’attenzione e il Flash in tacchi a spillo è stato il vero protagonista della serata. Il messaggio queer è meglio è arrivato forte e chiaro. Anticonformista e sostenitore della comunità LGBTO, Ezra Miller trova sempre modi originali per far parlare delle tematiche che gli stanno a cuore.

5 look bellissimi e stravaganti con cui fare centro

Il quarto look non poteva che essere leopardato. Alla sfilata di Saint Laurent a Parigi nella primavera 2020 Ezra Miller si è presentato con camicia di seta, pantaloncini molto corti, giacca leopardata e trucco rosa e nero. Un tocco anni Ottanta con scritte non proprio educate sul viso a richiamare la cultura punk rivista nei suoi massimi splendori.

Per finire il quinto look è stato presentato alla prima di Animali fantastici nel novembre 2018, quindi nel periodo prima della pandemia. Quasi a voler leggere nel futuro, il nuovo Flash si è presentato con un enorme piumone nero che lo ha avvolto completamente lasciando in vista solo il viso truccato secondo modelli dark. Se avesse indossato una mascherina ci sarebbe stato di che riflettere. Questo ragazzo capriccioso nelle sue abitudini da passerella sembra essere una spanna avanti agli altri in diverse arti tra cui quella del travestimento di cui sembra un maestro. La gente lo ama anche nelle pellicole meno commerciali e si aspetta sempre di vederlo su un nuovo red carpet con una idea bizzarra da far scoprire.