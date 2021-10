Con l’autunno inoltrato iniziano ad abbassarsi le temperature. Anche se il clima è stato magnanimo, si inizia ad avere freddo. Questa sgradevole sensazione nella stagione autunnale e invernale è naturale. Attenzione, però, perché la sensazione del freddo potrebbe non essere uno stato naturale ma il sintomo di qualcosa di più grave. Avere troppo freddo potrebbe essere il segnale di questi problemi di salute alcuni anche gravi.

A volte i sintomi di una malattia possono essere insignificanti. I problemi di una patologia che avanza si possono manifestare con problemi di salute marginali che tendiamo a sottovalutare. Ovviamente cogliere in tempo una malattia permette alla terapia di agire con più efficacia, ecco perché le analisi di prevenzione sono fondamentali. Per esempio la tachicardia, patologia molto comune, manda dei precisi segnali al nostro corpo, tuttavia questi segnali possono essere confusi. Molti potrebbero soffrire di tachicardia senza saperlo. I sintomi della tachicardia sono trattati in questo articolo: “Le 5 avvisaglie della tachicardia, i 5 fattori di rischio e 4 modi per combatterla”.

Avere troppo freddo potrebbe essere il segnale di questi problemi di salute alcuni anche gravi

Chi non soffre di freddo d’inverno? Qual è la donna o l’uomo che in una giornata invernale non avverte sensazioni di freddo? Ma se queste sensazioni sono accentuate e si abbinano a costanti brividi di freddo, allora potrebbe esserci un problema di salute in agguato. Quelle che elencheremo di seguito in questo articolo sono comuni malattie che potrebbero manifestarsi attraverso una forte sensibilità al freddo. Specialmente se questa è persistente e colpisce indipendente dalla temperatura dell’ambiente in cui ci troviamo.

L’ipersensibilità al freddo è una dei primi segnali di una cattiva circolazione del sangue. In questo caso la sensazione di freddo si accusa in particolare a mani e piedi. Se uno strusciamento o un massaggio non riscaldano gli arti e non alleviano il freddo, allora potrebbe esserci qualcosa che non funziona.

Un’altra patologia legata al sangue che si manifesta con sensazioni acute di freddo costante è l’anemia. Chi è anemico soffre di mancanza di globuli rossi nel sangue.

Una forte intolleranza al freddo può essere anche il segnale di ipotiroidismo. La scarsa attività della tiroide causa questa malattia. Chi ne soffre potrebbe manifestare una forte ipersensibilità al freddo.

L’ipersensibilità al freddo

Stati di forte intolleranza al freddo potrebbero manifestarsi anche in chi ha problemi all’ipofisi e all’ipotalamo. La prima regola molti degli ormoni del corpo, la seconda è responsabile di molte funzioni del corpo tra cui la temperatura.

Infine la sensazione di freddo è uno dei sintomi del morbo di Parkinson, anche se è tra i sintomi meno riconosciuti.

Ovviamente in casi di dubbio la prima cosa da fare è rivolgersi al medico curante indicando con chiarezza i sintomi che si avvertono.

Sono numerose le patologie che danno segnali chiari al corpo ma che sono scarsamente riconosciuti. Altri invece sono sintomi chiarissimi come quelli di un calcolo ai reni. Ne parliamo in questo articolo: “Chi ha questi 3 sintomi può avere i calcoli renali ma può guarire in questo inimmaginabile modo”.

