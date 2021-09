I calcoli renali sono una patologia molto diffusa. Le statistiche dicono che ne soffre il 10% della popolazione maschile e il 5% della popolazione femminile. La fascia di età maggiormente colpita è quella tra i 30 e i 50 anni. I calcoli renali creano nel paziente fortissimi disagi ma anche forti dolori quando si manifestano in forma acuta.

Lo studio di un’università turca ha fatto una scoperta incredibile riguardo una forma di cura di questa patologia. I ricercatori del Dipartimento di Urologia del Clinic of Ankara Training and Research Hospital hanno scoperto un modo naturale per guarire dai calcoli renali.

Chi ha questi 3 sintomi potrebbe avere i calcoli renali ma anche guarire in questo inimmaginabile modo

I calcoli renali sono dei piccolissimi sassi che si formano all’interno del rene. Questo fenomeno avviene quando alcune sostanze nel rene si compattano e poi hanno difficoltà ad essere espulse dalle vie urinarie. Le dimensioni dei calcoli cambiano. Possono essere piccoli come dei granelli di sabbia, ma nelle situazioni più gravi possono crescere fino a raggiungere alcuni centimetri di diametro. È ovvio che la difficoltà dell’espulsione del calcolo cresce all’aumentare delle sue dimensioni. Calcoli piccoli come granelli di sabbia o di dimensioni anche più grandi ma sempre modeste, sono espulsi facilmente. Ma quando la grandezza aumenta allora sorgono i problemi.

Ma quali sono i sintomi dei calcoli al rene? Quando sono piccoli sono espulsi all’esterno con le urine senza dolore. Ma se la dimensione cresce, l’espulsione può portare a un forte dolore a livello lombare e addominale. I sintomi sono sangue nelle urine, dolore mentre si urina e dolore violento nella parte bassa della schiena e della parte addominale. La situazione peggiore è quando il calcolo non viene espulso e rimane bloccato nel rene.

L’inimmaginabile modo per guarire scoperto dai ricercatori turchi

Tornando ai calcoli, chi ha questi 3 sintomi può avere i calcoli renali ma può guarire in questo inimmaginabile modo. I ricercatori della Clinic of Ankara hanno scoperto che un’attività fatta dall’uomo può favorire l’espulsione naturale dei calcoli. Secondo questi ricercatori fare l’amore aiuta a guarire in modo naturale da questa patologia. A favorire questa espulsione sarebbe il movimento meccanico esercitato nell’atto dell’amore, abbinato al rilascio delle endorfine.

Questo studio e la sua originale conclusione, sono stati pubblicati sulla rivista Urology ed hanno riscontrato molta attenzione. Anche perché la calcolosi renale è un fenomeno che sta crescendo. Le cause sono dovute soprattutto agli odierni regimi alimentari ricchi di proteine.

In genere i calcoli renali inferiori alle dimensioni di 6 millimetri possono essere espulsi in modo naturale. Il medico può consigliare dei farmaci. Il paziente deve bere molta acqua e cercare di camminare, correre e possibilmente saltellare, attività che dovrebbero favorire l’espulsione naturale. Secondo i ricercatori turchi, anche fare l’amore è un metodo efficace.

