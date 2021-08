Se è vero che questo è il momento di preparare le conserve per tutto l’anno, è anche un buon periodo per preparare il passato di pomodoro. Differente dal sugo, il passato di pomodoro è un ingrediente versatile, che serve per arricchire e insaporire moltissime ricette, dalle zuppe ai sughi al ragù. Sebbene sia facile trovare il concentrato di pomodoro sugli scaffali del supermercato, quelli che acquistiamo hanno spesso residui di pesticidi. Per questo, è molto più salutare provare a farlo in casa. Molti rimarranno stupidi sapendo che bastano 2 ingredienti per preparare in casa un concentrato di pomodoro senza pesticidi. Vediamo insieme quali sono i pochi ingredienti necessari e come procedere con la preparazione.

Bastano 2 ingredienti per preparare in casa un concentrato di pomodoro senza pesticidi

Come anticipato, per preparare in casa un concentrato di pomodoro al 100% salutare e naturale servono solo 2 ingredienti. Abbiamo bisogno di: un chilo di pomodori molto maturi e 8 grammi di sale fino. Possiamo aggiungere, a piacimento, del pepe o del peperoncino, e insaporire con origano e aglio. Le dosi sono calibrate per circa 250 centilitri di concentrato di pomodoro. Ricordiamo che, una volta pronto, dobbiamo conservare il concentrato in barattoli sottovuoto, proprio come fossero marmellate. Una volta aperto il barattolo, è preferibile consumare il tutto entro una settimana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Procedimento

Per prima cosa laviamo i pomodori. Sciacquandoli, incidiamo una croce con il coltello sul fondo di ognuno. In questo modo sarà più facile pelarli. Fatta questa operazione, mettiamo i pomodori in una casseruola con acqua bollente. Lasciamoli sbollentare per un po’, dopodiché passiamoli in acqua fredda. Solo ora, togliamo la pelle, che verrà via più facilmente dopo lo sbalzo termico subito. A questo punto togliamo il torsolo dei pomodori e tagliamoli in quattro parti. Se vogliamo, possiamo anche passarli in modo da ricavare direttamente una polpa densa.

Poniamo di nuovo la polpa dei pomodori in una casseruola, aggiungiamo sale ed eventuali condimenti, e facciamo bollire. Dopo circa mezz’ora, la polpa risulterà densa. Ora inseriamo uno scolapasta in una pentola o una ciotola e adagiamo un panno su di esso. Versiamo la polpa sullo scolapasta e lasciala riposare in frigo per tutta la notte. Il giorno dopo, la polpa sarà alleggerita dal succo, che troveremo colato nella pentola. Versiamo il concentrato in barattoli e conserviamolo in frigorifero.

Approfondimento

Pochi sanno che dal pomodoro si ricava il miglior antiparassitario naturale per orto e giardino