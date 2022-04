L’ansia a volte può davvero complicare le giornate e condizionare il nostro stile di vita. Spesso, quando il periodo non è dei migliori, non riusciamo a essere positivi e il pessimismo prende il sopravvento. In quei particolari momenti siamo anche di cattivo umore, l’insonnia caratterizza le nostre infinite notti e la stanchezza ci toglie la voglia di fare ogni cosa.

Generalmente, si tratta di condizioni temporanee e ci vuole un po’ di tempo prima di ritrovare l’equilibrio interiore. Quando, però, le preoccupazioni diventano ossessive, esagerate e immotivate, l’ansia potrebbe trasformarsi in una patologia. Tra i vari sintomi che potrebbero subentrare, c’è il famoso “nodo alla gola”, che in termine medico si chiama disfagia.

Avere difficoltà a deglutire non sarebbe solo un sintomo dell’ansia ma fastidio alla gola e dolore al collo potrebbero essere causati da queste patologie

Questa condizione consiste nella difficoltà a deglutire. Quella che è una semplice azione potrebbe essere caratterizzata anche dal dolore. Può capitare per futili e passeggeri motivi non preoccupanti, ma se diventa cronica e non passa, dovremmo indagare più a fondo per individuare la reale causa. Anche se è un fastidio che può colpire maggiormente gli anziani, non esiste un’età definita e può succedere a chiunque.

Quando la disfagia non è legata a particolari malattie, esistono diversi modi per superare il problema, come migliorare la masticazione, facendo pasti più frequenti e meno ricchi. Inoltre, potrebbero essere più adatti determinati cibi ed eliminare l’alcol, caffeina e il vizio del fumo.

Se siamo di fronte a problemi di respirazione, o altre complicazioni, però, sarà meglio andare a un Pronto Soccorso.

Questo sintomo potrebbe presagire diverse patologie, tra cui botulismo, bronchite, diverticoli esofagei, fibrosi cistica, tetano, tracheite, addirittura alcuni tumori. In ogni caso, dovremo sempre rivolgerci al medico di fiducia, per segnalare qualsiasi spia e quindi affrontare tutti gli step per individuare la causa scatenante.

Bruciore o dolore

Quindi, avere difficoltà a deglutire non sarebbe solo un sintomo dell’ansia, ma potrebbe indicare diverse condizioni e potrebbe essere accompagnato da altri segnali. Possibili campanelli d’allarme potrebbero essere dolore al collo, sensazione del cibo in gola e senso di pesantezza, deglutizione dolorosa o che provoca bruciore, ovvero l’odinofagia.

In questo caso, potrebbe trattarsi di esofagite, laringite, gozzo, tumore all’esofago o laringe, ulcere in gola o orali. Solo attraverso analisi ed esami specifici potremo risalire al vero problema.

In caso di particolare fastidio in gola, gli esperti consiglierebbero di masticare attentamente gli alimenti oppure prediligere frullati e purea. Qualora il fastidio non passasse, ma peggiorasse e fosse accompagnato da sangue nelle feci, fiato corto e perdita di peso bisognerebbe contattare prima possibile il medico curante.

Lettura consigliata

Il prurito non sarebbe solo un sintomo del tumore alla pelle o al fegato ma potrebbe dipendere dalla presenza di queste patologie