Avere 50 anni e non dimostrarli con questi 5 semplici trucchi e accorgimenti facili da seguire

Avere 50 anni e non dimostrarli è il sogno di tante persone. Molti sanno che è possibile se si segue uno stile di vita sano, un’adeguata alimentazione e una moderata attività fisica. A tutto questo dobbiamo aggiungere dei piccoli accorgimenti e dettagli da seguire, per quanto riguarda la scelta del proprio look.

Le sciarpe alla moda

Il primo dettaglio a cui prestare attenzione è nascondere, perché poco gradevole alla vista è quello pelle in eccesso sotto al collo che in genere si forma con l’avanzare dell’età. Per coprire questa imperfezione, nel guardaroba non devono mancare degli accessori molto utili come le sciarpe alla moda.

Per coprire il collo e non attirare l’attenzione su di esso meglio scegliere dei modelli semplici, leggeri e senza fronzoli.

Il colore dei capelli

Uno sguardo particolare va rivolto al colore dei capelli. Meglio evitare il grigio, in quanto rivela la propria età, e scegliere una tonalità che si avvicini a quella che si aveva da giovani, oppure portarli completamente bianchi che su un viso e un taglio adatto, invecchiano meno del grigio.

Attenzione al trucco

I segni del tempo non vanno coperti con un trucco esagerato, perché si rischia di ottenere l’effetto contrario. La cosa migliore è usare un trucco leggero, il contorno degli occhi va delineato con l’ombretto anziché con l’eyeliner. Per dare volume alle labbra stendere un po’ di gloss e una matita sul contorno.

Usare poco fard e di una tonalità simile alla propria pelle.

Avere 50 anni e non dimostrarli con questi 5 e semplici trucchi e accorgimenti facili da seguire. Come evidenziare le sopracciglia

Con il trascorrere del tempo le sopracciglia tendono a diventare più bianche, per renderle più evidenti bisogna scurirle con una matita. Usarla seguendo la direzione naturale delle ciglia senza esagerare. Oltre alle matite, sul mercato ci sono degli ombretti crearti proprio per le sopracciglia.

Occhio ai capelli

Dopo i 50 anni anche i capelli si indeboliscono, quindi conviene non portarli troppo lunghi e accompagnarli con una bella frangetta, che oltre a ringiovanire nasconde le eventuali imperfezioni della pelle, tipiche dell’età.

Evitare di stirare i capelli ricci, perché si rovinano ulteriormente e poi perché questo tipo di capelli consente di apparire più giovani.

A 50 anni è meglio optare per tagli e acconciature morbide che risultano più accattivanti e affascinanti.