Quando torniamo a casa, tutti vorremmo sempre trovarla pulita e profumata. Ci sentiamo subito più a nostro agio nella sicurezza e nel comfort del nostro rifugio. Dopotutto, c’è un motivo se le spa puntano su questi due fattori per creare un’atmosfera tranquilla e rilassata. Ed effettivamente dedichiamo alla pulizia molto tempo ed energie. Forse però ci dimentichiamo più spesso di quel tocco finale che lascia un piacevole aroma in tutta la casa. In realtà, questo è un errore, perché spesso c’è una chiara associazione mentale fra profumo e pulito.

Esistono diversi modi per profumare una stanza senza usare necessariamente sempre prodotti chimici. In particolare, ce n’è uno che prevede l’uso delle piante. Dopotutto, non esiste metodo più naturale di questo. In più, scegliendo gli esemplari giusti possiamo godere della bellezza dei fiori e del loro profumo per tutto l’anno. Si tratta anche di una fragranza piacevole e delicata e non invasiva, come invece avviene con alcuni profumatori. Insomma, con questa scelta i vantaggi sono davvero tanti.

Scegliamo queste 2 piante per una casa fresca e profumata tutto l’anno senza usare necessariamente candele o profumatori per ambiente

Esistono molte piante che, per via dei loro oli essenziali, sono molto profumate. Pensiamo al rosmarino, alla menta o alla salvia. Però, possiamo sentire il loro aroma solo quando le tocchiamo o le innaffiamo. Nel caso dei fiori il discorso è diverso, dal momento che questi continuano senza sosta a profumare la zona in cui si trovano.

Ecco perché la scelta dovrebbe ricadere soprattutto su piante da fiore, in particolare quelle adatte alla vita da appartamento.

Una specie che corrisponde in pieno a queste caratteristiche è la begonia. Questa infatti è una pianta che si è ben adattata all’ambiente domestico e richiede poche cure. Generalmente, i suoi fiori non sono profumati. Ecco però che scende in campo la begonia tea rose, una pianta popolare proprio per la sua delicata fragranza e colore. Questa fiorisce abbondante in primavera e può arrivare anche alla fine dell’estate. Per assicurarcene, non esponiamola alla luce diretta, innaffiamola saltuariamente e usiamo del fertilizzante specifico nel periodo di fioritura. Consideriamo anche che la begonia è fra le piante che resiste anche alle stanze e ai balconi completamente in ombra.

Però, scegliendo solo questo tipo di begonia, potremmo profumare la casa solo nella bella stagione. Per questo ci serve un’altra pianta, una dalla fioritura invernale. Un’opzione potrebbe essere quella di scegliere il gelsomino d’inverno. I suoi fiori non sono bianchi, ma gialli e dal distintivo aroma dolce, anche se più delicato di quello del classico gelsomino. In più è anche una pianta rustica, che quindi non necessita di particolari cure.

Scegliamo queste 2 piante e la nostra casa diventerà un’oasi profumata di benessere.