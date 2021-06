Avanzando con gli anni ci si rende sempre più conto di quanto anche cose prima banali risultino difficili. Non si ha più la stessa forza e agilità di un tempo e basta un piatto di troppo per mettere subito peso. Al di là di qualunque altro consiglio, il primo passo per sentirsi bene con sé stessi è accettare la verità. Anni in più portano problemi, ma raggirarli è possibile con un po’ di determinazione e costanza partendo dagli errori comuni. Per chi è sopra i 50 anni esistono, poi, specifici cibi che andrebbero regolarmente integrati, come abbiamo illustrato in questo articolo.

Avanzare di età spaventa ma per essere in forma invidiabile dopo i 40 anni basta evitare questi 3 errori su cibi ed abitudini

L’errore più comune per il quale si mette su peso e non si è in forma e in salute è la dieta. Scegliere cibi dal giusto apporto proteico e vitaminico è la prima cosa da fare. In particolare, ci sono alcune vitamine la cui mancanza si fa sentire dopo i 40 anni, come la D e la B. Per la prima basta uscire spesso in ore diurne per riceverla direttamente dal Sole. Di supporto a ciò esistono alcuni cibi che la contengono, come funghi, formaggi grassi e tonno. Altri nutrienti che devono essere presenti nella dieta sono il ferro e la riboflavina.

Mangiare subito prima di andare a letto

Una brutta abitudine abbastanza comune è quella di mangiare subito prima di andare a dormire. Il corpo in questa fase non brucia le calorie allo stesso modo di quando si è attivi. Dopo i 40 anni il nostro metabolismo rallenta e, di conseguenza, questa usanza sbagliata fa ancora più danni sul nostro fisico. È uno fra gli sbagli con cui più velocemente si prende peso aggiuntivo. Sì, avanzare di età spaventa ma per essere in forma invidiabile dopo i 40 anni basta evitare questi 3 errori su cibi ed abitudini. In più, ciò che non deve mai mancare a qualunque età è l’esercizio fisico. Una semplice camminata ogni giorno e una buona alimentazione sono le costanti da seguire per essere in salute.