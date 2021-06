L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo titolavamo il report Dopo un -99,7% negli ultimi cinque anni e un nuovo minimo storico cosa attendersi da Visibilia Editore? facendo notare come il titolo fosse destinato a nuovi minimi. Ma tutto questo non è stato sufficiente ad arrestare la corsa del titolo. Le azioni Visibilia Editore perdono circa il 10% in una settimana e continuano l’inarrestabile corsa al ribasso.

Dal 9 aprile data del report, le azioni Visibilia Editore hanno perso circa il 27%, ma guardando i grafici il fondo non è stato ancora toccato. Il prossimo obiettivo, infatti, si trova in area 5,16 euro (II obiettivo di prezzo). Su questo livello si potrebbe ipotizzare una pausa della discesa, ma nel caso di una chiusura inferiore a questo livello la discesa potrebbe continuare fino in area 2,12 euro (III obiettivo di prezzo). In questo caso, trattandosi della massima estensione ribassista, veramente potremmo attenderci un’inversione rialzista.

Per il resto c’è veramente poco da dire con tutti gli indicatori che esprimono una forte sopravvalutazione nonostante tutto.

Infine c’è un altro aspetto che non va trascurato. A oggi la capitalizzazione di Visibilia Editore è di circa 1,4 milioni di euro. Un livello che espone le quotazioni del titolo a possibili forti escursioni scatenate anche da piccoli capitai investiti.

Le azioni Visibilia Editore perdono circa il 10% in una settimana e continuano l’inarrestabile corsa al ribasso. Dove si fermerà la discesa secondo l’analisi grafica?

Visibilia Editore (MIL:VE) ha chiuso la seduta del 4 giugno a quota 6,02 euro in ribasso del 4,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

