Spesso ci imbattiamo in curiose situazioni che attirano la nostra attenzione. A tal proposito infatti sembra che molti ultimamente stiano lasciando le bucce di cetriolo sulle finestre, ecco il motivo.

Cerchiamo di fare un passo indietro per capire cosa stia accadendo.

Dunque, con l’arrivo dei primi caldi finestre e balconi si spalancano. L’aria che entra è piacevolmente tiepida. Purtroppo, insieme al tepore inesorabilmente si affacciano anche gli insetti. La presenza di alcuni di questi può essere davvero fastidiosa. Ancora peggio è quando decidiamo di goderci un pasto fuori e questi piccoli animaletti voraci implacabilmente si poggiano sui cibi che abbiamo preparato. Sono le vespe, solitamente, quelle che maggiormente fanno avvertire la loro presenza.

Un rimedio all’apparenza bizzarro

Pochi sanno che ci sono dei rimedi naturali in grado di tenere lontane le vespe senza tuttavia procurargli alcun danno. Non ci stiamo quindi riferendo a prodotti chimici, più o meno efficaci. Vogliamo condividere con i nostri Lettori una tecnica, all’apparenza stravagante che si le nostre nonne utilizzavano con successo.

Dunque sembra che le vespe siano particolarmente sensibili ad una sostanza contenuta in un ortaggio presente su tutte le tavole: il cetriolo. Questo ortaggio contiene un acido molto particolare. Questo si rivela essere totalmente insopportabile per le vespe.

Cosa fare

In pratica, basterà posizionare qualche fettina qua e là sulle tavole imbandite per dire addio al ronzio indesiderato delle vespe. Mentre per evitare che entrino in casa dobbiamo posizionare le bucce nei varchi di accesso. Formare un vero e proprio recinto con le bucce del cetriolo è un’alternativa molto valida per tenere lontano le vespe senza fargli del male. Dunque sembra che molti ultimamente stiano lasciando le bucce di cetriolo sulle finestre, ecco il motivo.

Una curiosità

Pochi riescono a distinguere un’ape da una vespa. Le prime hanno le zampe allungate. Sono ben visibili 3 anelli gialli sul loro corpo. Spesso hanno una peluria diffusa sul torace. I peli sono invece totalmente assenti nelle vespe. Il corpo di queste ultime è affusolato con strisce nere e gialle alternate. Solitamente le femmine delle vespe sono aggressive. Hanno un pungiglione che, se si sentono minacciate possono usare più volte. Le api invece possono pungere una volta sola.

