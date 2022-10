In Italia l’inflazione su base annua è salita fino all’8,9%. E questo in accordo con gli ultimi dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Precisamente, quelli preliminari relativi al mese di settembre del 2022. Ancor più alta, inoltre, è la dinamica crescente dei prezzi per i generi alimentari che continuano ad aumentare a causa dell’impennata delle quotazioni delle materie prime energetiche.

Pur tuttavia, a schizzare non sono solamente i prezzi della luce e del gas. In quanto c’è in tutto e per tutto un effetto domino sui beni e sui servizi. In altre parole, non sono solamente più salate le bollette, ma anche i mutui, i prestiti e i finanziamenti. E questo in ragione dell’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE).

Aumento prezzi e tariffe ottobre 2022, ecco la lunga lista dei rincari

In più, nella lunga lista dei rincari ci sono pure i conti correnti bancari. Così come si registra in Italia una dinamica crescente sia per i prezzi delle case, sia per gli affitti. Il che significa che si va verso un quarto trimestre del 2022 davvero difficile non solo per le famiglie residenti in Italia, ma anche per le imprese operanti nel nostro Paese. In quanto si sono impennati pure i prezzi alla produzione, con aumento prezzi e tariffe ottobre 2022 che potrebbe, tra l’altro, generare un boom di morosità e di insolvenze. Proprio a partire dalle bollette di luce e gas includendo pure quelle legate ai consumi centralizzati nei condomini.

Basti pensare che, a carico delle famiglie residenti in Italia che sono ancora nel mercato tutelato, dal mese di ottobre al mese di dicembre del 2022 l’elettricità costerà, a parità di consumi, il 59% in più.

Tensioni sui prezzi pure per RC auto, tariffe cellulari e connessioni a Internet in fibra ottica

Dopo i ribassi che sono stati registrati in questi ultimi anni, inoltre, ci sono rischi di aumenti dei prezzi pure per l’RC auto e anche per i servizi di telecomunicazioni. Ovverosia, per gli abbonamenti per navigare e per chiamare con lo smartphone. Nonché per navigare tra le mura domestiche con l’ADSL o con la connessione a Internet in fibra ottica.

E con il possibile razionamento del gas, ed ancor più dell’energia elettrica, si vocifera pure in merito a possibili disservizi nel nostro Paese anche nella filiera delle telecomunicazioni. Fino addirittura al rischio, sebbene al momento appaia remoto, di un blackout anche per la rete Internet.

