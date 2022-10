Nel corso di questa settimana, dal 3 al 9 ottobre, la volta celeste sarà teatro di tantissimi movimenti tra astri e pianeti. Il più attivo sarà sicuramente Mercurio che, tra oggi e domani, essendo in posizione opposta a Nettuno, porterà scompiglio nella vita di diversi segni zodiacali.

Tuttavia, già dal 7 ottobre, la situazione potrebbe cambiare, perché Mercurio sarà trigono con Plutone. Questo legame innescherà una sorta di “collaborazione” tra i due pianeti e porterà tante novità ed energie positive nella nostra quotidianità. Nelle prossime righe sveleremo quali segni zodiacali avranno maggior fortuna grazie a questo evento astronomico e, in particolare, quali aspetti della loro vita cambieranno in meglio secondo l’oroscopo.

Un segno di aria baciato dalla dea bendata

Tra i segni zodiacali più fortunati della settimana troviamo sicuramente quello dei Gemelli. Per quest’ultimo continuerà il periodo d’oro iniziato proprio con l’arrivo dell’autunno, ossia da quando il Sole è ufficialmente entrato in Bilancia. Infatti, questa settimana sarà caratterizzata da una grande dinamicità, sia sul lavoro che nel rapporto di coppia.

Probabilmente, già nei primissimi giorni verranno centrati tutti gli obiettivi prefissati e si avrà modo, quindi, di trascorrere il weekend con qualche pensiero in meno. Magari, dato il momento favorevole, ci si potrebbe organizzare per partire e trascorrere qualche giorno di relax con la propria metà.

Splendida settimana per questi 3 segni zodiacali grazie alla potenza di Mercurio

Un altro segno che brillerà nei prossimi 7 giorni sarà il Capricorno. Dopo qualche mese di difficoltà, infatti, inizierà anche per questo segno una lenta ripresa, favorita anche dalla presenza di Mercurio. Quest’ultimo garantirà, almeno sul lavoro, molta creatività e determinazione, due fattori fondamentali soprattutto per i lavoratori autonomi.

Sul lato sentimentale, invece, ci sarà ancora qualche tensione, ma niente di irreparabile. Sarà importante, più di ogni altra cosa, cercare di creare un legame di empatia con il proprio partner e instaurare un dialogo costruttivo.

Oltre a Gemelli e Capricorno, dal 3 ottobre ci saranno grandi opportunità anche per i nati sotto il segno della Bilancia. Innanzitutto, sul lavoro ci saranno ottime chance per farsi notare dai propri superiori. Magari, in questi giorni una buona idea potrebbe essere quella di proporre un progetto che abbiamo già in cantiere o qualche buona idea operativa. Infine, mentre non si registreranno cambiamenti dal lato sentimentale, migliorerà invece la salute.

Quindi, grazie a Mercurio, ci sarà la possibilità di trascorrere una splendida settimana per questi 3 segni zodiacali. Ricordiamo, però, che non tutti i segni trascorreranno un mese di ottobre sereno. Infatti, per alcuni sarà abbastanza agitato e pieno di insidie.

