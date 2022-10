È finita, almeno per il momento, l’era dei consumi di luce e di gas senza fare troppa attenzione agli sprechi. Non a caso ora sono gli stessi fornitori di energia ad invogliare i clienti domestici a fare attenzione. E questo spesso allegando alla bolletta tutta una serie di consigli per risparmiare gas ed elettricità.

Ma ora, con l’aumento del 59% delle bollette della luce in Italia, per il mercato tutelato nel quarto trimestre del 2022, i fornitori di energia elettrica hanno scelto di fare un altro passo importante per la riduzione dei consumi.

Con aumento 2022 delle bollette luce arriva il Bonus per chi consuma meno

Per esempio, sul mercato libero, Enel Energia ha lanciato l’iniziativa EssenzialMente Residenziale che riconosce un piccolo Bonus ai clienti che consumano meno elettricità.

Nel dettaglio, con aumento 2022 delle bollette luce, Enel Energia riconoscerà ai propri clienti un Bonus che è pari a 0,10 euro per ogni KWh risparmiato nel quarto trimestre del 2022. Rispetto a quanto il cliente di Enel Energia per il mercato libero ha consumato nello stesso periodo dell’anno precedente. E quindi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021.

Per tutti i clienti che matureranno il Bonus, questo da parte di Enel Energia sarà riconosciuto nel 2023, entro la seconda bolletta utile. Oppure nella bolletta di chiusura in caso di esercizio del diritto di recesso o di voltura. Con il Bonus di Enel Energia che è chiaramente ed eventualmente cumulabile con i Bonus di Stato. Ovverosia con i Bonus sociali luce e gas che, tra l’altro, per tutto il 2022 sono stati rafforzati.

Perché i prezzi dell’elettricità saranno i più alti di sempre in Italia nel quarto trimestre del 2022

Dopo Enel Energia, è probabile che altri operatori sul mercato libero possano lanciare iniziative promozionali simili. E questo anche considerando il fatto che, come sopra accennato, con la revisione tariffaria dell’ARERA il prezzo dell’energia elettrica in Italia sarà il più alto di sempre, nel quarto trimestre del 2022, per chi non è ancora passato al mercato libero.

Gli aumenti tariffari annunciati dall’ARERA, tra l’altro, sono parziali. Altrimenti nel quarto trimestre del 2022 il costo dell’elettricità sarebbe addirittura raddoppiato. Non a caso l’Autorità, con una segnalazione al Governo italiano ed al Parlamento, ha chiesto di mantenere le tutele oltre il mese di gennaio del 2023. E questo perché tanto per l’elettricità quando per il gas, con i prezzi che sono palesemente fuori controllo, la situazione e le condizioni di mercato sono di eccezionale gravità.

