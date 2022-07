Aumenti su luce e gas, cosa ci aspetta dopo l’estate e come risparmiare

L’inizio dell’anno 2022 non è stato semplice. Si sono susseguiti diversi eventi che hanno portato una vera e propria crisi, non solo a livello nazionale, ma anche europeo. Basti pensare alla guerra in Ucraina, la quale forse è stata la causa dei rincari dei generi alimentari e dei carburanti per auto.

Tuttavia, molti non credono sia stata la guerra il fulcro dei rincari, bensì la speculazione. In ogni caso, non abbiamo passato un bel periodo. Vi sono stati tanti aumenti che hanno riguardato la vita di tutti i giorni. Oltre alla spesa, dove i generi alimentari più colpiti sono stati pasta, pane, farina e olio, anche il prezzo della benzina è salito a livelli esponenziali. Su questo campo, tante sono state le truffe ai danni degli automobilisti, come quella sul buono carburante, nonché ai danni di una delle multinazionali leader nel settore.

Per ultimo, ma non per importanza, abbiamo assistito ai rincari del prezzo di Borsa della luce, ma anche del gas. Insomma, ci siamo ritrovati catapultati in una situazione di crisi economica e sociale inaspettata, soprattutto dopo la pandemia, che ancora non è terminata.

In questo scenario, si apre un nuovo percorso. Dopo l’intervento del Governo per fronteggiare la crisi, riguardante i rincari sulla luce, il prezzo è diminuito. Però, oltre ad essere ancora elevato rispetto agli scorsi anni, forse continuerà a salire.

Per i prossimi mesi

Ancora aumenti su luce e gas, cosa ci aspetta dopo la bella stagione? L’Unione Nazionale dei Consumatori spiega quale sarà lo scenario per il periodo che va da luglio a settembre. Visto che luglio sta per volgere al termine, vediamo cosa ci aspetta per i mesi di agosto e settembre.

Sembra che la luce aumenterà di nuovo, ma solo dello 0,4%. Questo rincaro minimo colpirà sia chi si trova nel mercato di maggior tutela sia i nuovi ingressi nel mercato libero. Tuttavia, sembra che il Governo sia intervenuto, anche stavolta, con l’annullamento degli oneri di sistema, con l’IVA al 5% sul gas, nonché con il Bonus.

Aumenti su luce e gas, cosa ci aspetta dopo l’estate e come risparmiare

Comunque, in questa fase diventa essenziale sapere risparmiare. Innanzitutto, può essere utile saper leggere ed interpretare la bolletta, in modo tale da capire quali siano i consumi reali e quanto effettivamente costino. In secondo luogo, dovremmo fare dei preventivi con i vari gestori per confrontare quanto spendiamo e quanto potremmo spendere, cambiando fornitore, magari. Qui, per risparmiare, può essere produttivo valutare le tariffa più adeguata al nostro stile di vita.

Se, per esempio, stiamo tutto il giorno fuori per lavoro, sarebbe opportuno optare per una tariffa bioraria, in cui la sera costi meno e, per questo, svolgere le faccende domestiche più impegnative in questa fascia. Per esempio, potremmo caricare la lavatrice la sera.

