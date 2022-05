Fari puntati su quello che accadrà nel giorno di setup del 20 maggio, ma ora aumentano le probabilità che il ribasso annuale dei mercati sia terminato.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:01 della giornata di contrattazione del 17 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.969

Eurostoxx Future

3.671

Ftse Mib Future

23.730

S&P 500 Index

4.011,08.

La previsione annuale proietta ancora qualche settimana di ribasso, ma da fine giugno in poi dovrebbe tornare il bel tempo per anni

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 13 maggio.

Questo ribasso degli ultimi mesi come da attese, molto probabilmente si rivelerà una straordinaria occasione di acquisto per chi ha saputo accumulare posizioni sul’indice azionario mondiale in ottica di almeno 36/60 mesi, se non oltre.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso atteso è il seguente:

minimo nella giornata di lunedì e massimo settimanale venerdì. La giornata dovrebbe partire in debolezza per poi lasciare spazio a nuovi rialzi fino a venerdì.

Aumentano le probabilità che il ribasso annuale dei mercati sia terminato e ora si punta a superare i massimi di marzo

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.987. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.060.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.674. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.695.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.820. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 23.795.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.963. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.082.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Flat

Cosa potrebbe succedere mercoledì sui mercati azionari?

Attendiamo un’apertura in debolezza per poi lasciare spazio a nuovi acquisti e rialzi fino alla chiusura di giornata.

Riteniamo che siano al momento elevate le probabilità che entro il mese di giugno verranno rotti al rialzo, i massimi segnati nel mese di marzo.

Si procederà per step.

Lettura consigliata

