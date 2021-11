La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Frase celebre che un po’ tutti noi conosciamo.

Ecco che per chiamare a noi un po’ di fortuna, secondo l’oroscopo, ogni segno zodiacale ha un proprio amuleto, magari un ciondolo, da portare sempre con sé. Un oggetto prezioso in grado di aiutarci e guidarci in qualunque difficoltà incontrata lungo il nostro percorso di vita. Un simbolo capace di donarci quanto meno la speranza per scacciare la sfortuna e attrarre un briciolo di fortuna.

Rinascita

I nati sotto il Segno dell’Ariete saranno chiamati, nel nuovo anno, a valutare con correttezza il fattore tempo, risparmiando e tenendo sott’occhio le uscite. Saranno guidati da questi magici amuleti:

Il fagiolo, simbolo della rigenerazione: ritrova la sua freschezza dopo essere stato immerso in acqua per ore. È anche simbolo di protezione, infatti, secondo la tradizione popolare giapponese, tiene alla larga le creature demoniache.

Lo scarabeo, nell’antico Egitto evocava l’idea di rinascita e di piacevole ritorno. Simboleggia la nostra trasformazione e la capacità di affrontare con facilità di adattamento ogni eventuale cambiamento della nostra vita.

Transizione

Per i nati sotto il Segno dell’Acquario, il 2022 sarà l’anno in cui faranno di tutto per ottenere il massimo da una situazione lavorativa favorevole. Così da incrementare le entrate e mettere a frutto i risparmi. Questi amuleti sapranno guidarci lungo il nostro cammino verso il successo:

La rana, simbolo di transizione grazie ai tanti mutamenti che la caratterizzano. Ci aiuterà a sostenere i cambiamenti e a comprendere i mutamenti più profondi in atto nella nostra vita.

La chiave, simbolo di mistero e scoperta. Una chiave indossata come talismano ci aiuta a superare gli ostacoli, aprendo nuove porte in ambito familiare e professionale.

Attrarre denaro e dire addio alla sfortuna con questi amuleti da avere assolutamente nel 2022 per questi segni zodiacali

Per i nati sotto il Segno del Leone, nel nuovo anno c’è all’orizzonte un concreto miglioramento economico. Potrebbe essere l’anno giusto per investimenti finanziari e per attirare un briciolo di fortuna. Ovviamente, un pizzico di prudenza e intuito sono le doti attraverso cui dobbiamo lasciarci guidare. Gli amuleti che ci guideranno lungo il cammino sono:

Il drago, simbolo di vittoria e protezione. Il possesso di questo amuleto, è utile a chi lo indossa per affrontare le influenze negative portate da persone ostili. Dunque un drago rappresenta la saggezza di mostrare resistenza alle continue sfide della vita.

Il gufo, simboleggia oscurità e ricerca di conoscenza. Ci aiuta soprattutto a stimolare il sesto senso individuando il corretto cammino per il prosieguo della nostra vita. Ci aiuta inoltre ad essere saggi e attenti alle scelte da compiere.

Il cuore, come sede dei sentimenti, rappresenta la parte vitale dell’uomo. Nella Bibbia rappresenta la casa della saggezza e dell’intelligenza. Un amuleto a forma di cuore, esalterà le nostre esigenze interiori.

Pertanto, ecco come possiamo attrarre denaro e dire addio alla sfortuna con questi amuleti da avere assolutamente nel 2022 per questi segni zodiacali.

