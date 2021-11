Nei vari ambiti della nostra vita, siamo alla ricerca costante di passioni, stimoli e incoraggiamento. In amicizia, amore e ambito lavorativo, siamo alla continua ricerca del nostro partner ideale.

Alle volte, li immaginiamo nei nostri sogni, altre ci affidiamo all’oroscopo e alla fortuna. Spesso potrebbe essere questione di “chimica”, altre volte il nostro zodiaco potrebbe centrarci qualcosa.

Sarà un 2022 incredibilmente ricco di amore e coincidenze fortunate per 3 segni zodiacali dell’oroscopo, per alcuni potrebbero esserci in serbo piacevoli sorprese, per altri, liete conferme.

Ciò che è certo è che il nuovo anno porterà con sé nuova linfa, nuove emozioni e passioni.

Svelate le intese stellari e i partner ideali con cui ogni segno zodiacale farà faville nel 2022

Bilancia: una squadra perfetta in coppia con Toro e Pesci, capaci di regalarci punti di vista insoliti ed esperienze di crescita continue. Se ricerchiamo passione e dolcezza, potrebbero venirci in aiuto i Leone;

Capricorno: per andare sul sicuro dovremmo puntare le nostre carte su Toro e Pesci. Il nuovo anno porterà interessanti sfumature anche con i Gemelli;

Acquario: i passionali Gemelli e Bilancia sapranno come farci sorridere, il 2022 sarà l’anno giusto per apprezzare la creatività dei Pesci.

Intese interessanti

Ariete: potremmo lasciarci sorprendere da un Toro, che potrebbe anche diventare un buon amico. Ottimi alleati saranno Vergine e Capricorno, ma potremmo andare alla ricerca di nuove emozioni, lasciandoci stuzzicare da un Pesci;

Scorpione: il partner del 2022 potrebbe essere un tenero Pesci. Mentre il pacato Toro potrebbe tenere il nostro cuore sulle spine con astuzia ed eleganza;

Sagittario: saranno ottimi i rapporti con i Bilancia, potrebbero diventare ostili quelli con gli Acquario e i Leone. I Toro invece, riusciranno a soddisfare tutte le nostre aspettative;

Cancro: il Toro saprà ispirarci fiducia e complicità. Nel 2022 ci sarà anche un’importante new entry: il Leone. Un Segno che riuscirà a sorprenderci, facendo nascere nel nostro cuore inaspettati desideri: questa nuova unione potrebbe portarci a cambiare progetti e idee.

Tra stimoli e fantasia

Gemelli: nel 2022, andremo alla ricerca di persone capaci di accendere la nostra fantasia. Dunque, tenderemo la mano verso persone stimolanti: positivi saranno i rapporti con il Cancro, caldo e rassicurante l’abbraccio di Capricorno e Scorpione;

Toro: quest’anno a far breccia nei nostri cuori, potrebbero essere gli Scorpioni e i Sagittario. I Toro però, sapranno trovare giusti stimoli anche con la Bilancia. Piacevoli e coinvolgenti intese con Ariete e Cancro;

Leone: alla costante ricerca di un partner affascinante, socievole e accomodante, potremmo ritrovare nel Cancro un pizzico di spinta in più. Anche i Pesci, potranno darci emozioni inaspettate;

Vergine: intesa quasi perfetta con il Capricorno, che si tratti di amore o lavoro, questo segno, riuscirà a regalarci una magica e inattesa combinazione di stimoli intellettuali e realismo;

Pesci: in questo caso, un Ariete potrebbe riuscire a stimolare la nostra curiosità. Potrebbe essere un anno importante, con Leone, Bilancia e Acquario, pronti, carichi e vogliosi di stupirci.

Svelate le intese stellari e i partner ideali con cui ogni segno zodiacale farà faville nel 2022, dunque, potrebbe rivelarsi davvero un anno ricco di sorprese per tutti.

