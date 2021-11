“Il Mondo è bello perché è vario”, recita un famoso proverbio. Per alcuni di noi i segni zodiacali e i cambiamenti astrali, sono un interessante fattore che determina la fortuna. Per altri invece, la fortuna è tipica solo dei romanzi e dei film. Ciò che è certo è che la fortuna per essere tale deve essere parte integrante di ognuno di noi.

Molti di noi sono legati e danno valore simbolico alla forza di piccoli oggetti, spesso inutili. Magari, simboli provenienti dalla cultura popolare, oppure oggetti all’apparenza insulsi ma che per noi hanno un significato profondo. Amuleti, talismani, pietre, oggetti scaramantici, sono usati dall’uomo fin dai tempi dell’antichità. I nostri amuleti e talismani possono essere anche oggetti banali, tipici della nostra vita quotidiana: anelli, braccialetti, capi d’abbigliamento, oggetti che per ognuno di noi rappresentano qualcosa di importante.

Ecco quali sono i nuovi talismani e amuleti di protezione del 2022 per questi segni zodiacali

Stiamo per lasciarci alle spalle un anno difficile e incerto e molti di noi si augurano ovviamente di ritrovare un po’ di serenità nel 2022. Per ogni segno zodiacale, tutti noi abbiamo un amuleto o un talismano che ci contraddistingue e tra cui possiamo scegliere. In situazioni difficili ci può capitare magari di affidarci all’aiuto di un porta fortuna. L’avvento del nuovo anno porta speranza e ottimismo, il 2022 si caratterizza da nuovi amuleti e talismani differenti per ognuno dei Segni di Terra. È bene dirlo: ad ognuno il suo.

Toro:

Falce di Luna (Amuleto). Rappresenta il cambiamento, una nuova fase dove possiamo pensare a nuove e intriganti sfide da affrontare.

Unicorno (Amuleto). Famoso per il suo lungo corno è simbolo della purezza e della nobiltà. Come amuleto infonde pace interiore in momenti di forte incertezza. Nel 2022 ci aiuterà ad affrontare con equilibrio interiore eventuali difficoltà.

Lapislazzuli (Amuleto). È una pietra legata alla concentrazione e ci aiuta a migliorare la fiducia in noi stessi. In alcune culture orientali veniva impiegata per proteggere i bambini.

Vergine:

Corna (Amuleto). Provenienti dalla cultura dell’Italia meridionale, sono un simbolo di prosperità economica. Le corna vengono usate come amuleto per proteggerci dalle disgrazie. L’oggetto deve essere regalato, solo così, terrà lontani gli sguardi malevoli dalle nostre case.

Rubino (Amuleto). Pietra della felicità e della passione, contribuisce ad aumentare la nostra autostima sostenendo e dando entusiasmo ai nostri amori.

Delfino (Talismano). Nell’immaginario collettivo è il delfino a guidare le navi in mare in maniera giocosa, rappresenta quindi la generosità d’animo. In particolare ci proteggerà dai pericoli donandoci gioia e serenità.

Capricorno:

Ambra (Amuleto). Simboleggia la bellezza ed è adoperato come amuleto di protezione. Da tenere sempre con noi per proteggere la nostra relazione amorosa.

Sole (Talismano). Rappresenta forza e vitalità, un amuleto da portare sempre con noi per esaltare forza e carisma.

Cervo (Amuleto). Rappresenta fecondità, crescita e rinascita. Il cervo ci viene in aiuto nelle situazioni in cui facciamo fatica ad accettare possibili e repentini cambiamenti.

Dunque, ecco quali sono i nuovi talismani e amuleti di protezione del 2022 per questi segni zodiacali necessari per portare un briciolo di serenità e positività nelle nostre vite.

