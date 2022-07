L’estate è una stagione meravigliosa ricca di colori e profumi inebrianti. I nostri balconi e giardini sono pieni di fiori che regalano allegria e attirano api e farfalle. Avere una pianta sana e rigogliosa è una grande soddisfazione che ripaga di tutti gli sforzi. Ma non è sempre facile prendersi cura di loro. Spesso il nostro duro lavoro è rovinato dagli afidi e parassiti, ma anche dai raggi del sole che possono bruciare le foglie e farle seccare.

Ecco perché è necessario controllare regolarmente le nostre piante, evitare che si brucino sotto al sole cocente, innaffiarle utilizzando la giusta quantità di acqua e concimarle con del fertilizzante adatto.

Attira le farfalle in giardino e cresce rapidamente questa pianta ornamentale facile da coltivare e resistente al caldo e al freddo

Ci sono tantissime varietà di piante che possiamo coltivare in giardino. Anche se spesso la nostra scelta ricade sempre su quelle più conosciute. Le bellissime ortensie, le elegantissime rose, i gerani colorati e allegri. Ma c’è anche un piccolo arbusto che possiamo coltivare nel nostro giardino e che non ha bisogno di particolari cure. Parliamo della buddleia una pianta ornamentale che cresce molto rapidamente.

Viene anche definita “lillà dell’estate” e può raggiungere delle notevoli altezze. I suoi fiori, caratterizzati da colori vivi, sbocciano da giugno a settembre e hanno la capacita di attirare gli insetti impollinatori.

Come coltivarla

La buddleia è una pianta rustica che attira le farfalle in giardino e crescere rapidamente. Un arbusto di facile coltivazione e che resiste ai vari sbalzi climatici.

Va messa a dimora in inverno e non ha bisogno di particolari cure. Facciamo solo attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero provocare delle malattie fungine. Può essere coltivata sia in vaso che in piena terra. Si tratta di una pianta che si sviluppa molto velocemente, per questo lasciamole spazio per crescere sia in orizzontale che in verticale.

Un arbusto perfetto anche per chi non ha il pollice verde, perché si adatta a qualunque tipo di terreno. Innaffiamo la buddleia regolarmente durante l’estate e per fare in modo che la pianta cresca sane e rigogliosa, potiamola in maniera decisa tra febbraio e marzo.

Abbiamo definito la buddleia un arbusto molto resistente, infatti, non teme l’attacco né di afidi e né di parassiti.

