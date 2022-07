Il materasso di un letto può sporcarsi in diversi modi. Tra le macchie più insidiose da rimuovere ci sono quelle di sangue, che potrebbero essere state ad esempio causate da un’epistassi. Quando le si nota bisogna agire tempestivamente ed evitare che si secchino. Se ciò avviene, eliminarle potrebbe diventare più difficile. Per togliere le macchie di sangue dal materasso del letto, si può usare un detergente specifico a scelta tra i tanti disponibili in commercio.

Chi non ne ha uno in casa e vuole intervenire immediatamente, può usare degli ingredienti che in molti hanno in casa e che spesso si usano per le pulizie casalinghe e non solo. Prima di applicare uno qualsiasi dei rimedi che proporremo, si consiglia di testarli su una piccola porzione di materasso.

Per togliere le macchie di sangue dal materasso del letto, ecco 3 rimedi della nonna e 2 cose da non fare

L’acqua ossigenata è una possibile soluzione al problema. Basta versarne qualche goccia sulla macchia e lasciarla agire per 10-15 minuti. In seguito, asciugarla con un panno umido.

Un altro rimedio che è possibile usare un miscuglio formato dalla stessa quantità di acqua e bicarbonato di sodio. Bisogna stenderla sulla macchia e farla agire per circa 10 minuti di tempo. Infine, rimuoverla con un panno umido. Attenzione, però, perché il bicarbonato è in grado solo di smacchiare il materasso, ma non di igienizzarlo. Anche un miscuglio di acqua e amido di mais può essere usato per provare a rimuovere le macchie di sangue.

Se le macchie dovessero rivelarsi particolarmente resistenti, usare della glicerina oppure un detergente specifico.

Attenzione ad evitare di fare queste cose

In caso si usi anche dell’acqua per provare a tamponare la macchia, deve essere rigorosamente fredda. Quella calda, infatti, rischia di fissarla ulteriormente.

Bisogna anche evitare di strofinare la macchia. Farlo potrebbe far penetrare il sangue più a fondo, rendendone più difficile la rimozione.

