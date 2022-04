Capita a tutti occasionalmente di doversi alzare di notte per andare in bagno. Specialmente se abbiamo bevuto qualche birra la sera prima, o se abbiamo consumato un pasto particolarmente salato, come ad esempio l’amatissima pizza. Ma se la necessità di andare in bagno di notte diventa costante, e ci capita di alzarci tutte le notti, e anche più volte a notte, questo potrebbe essere il sintomo di una patologia. Vediamo di che cosa si tratta.

La nicturia colpisce l’apparato urinario

La necessità di orinare più volte ogni notte, se protratta nel tempo, può essere il sintomo di una vera e propria patologia, chiamata nicturia (oppure nocturia). Da non confondere con la pollachiuria, cioè la necessità di orinare frequentemente, indipendentemente dall’ora del giorno o della notte. Si parla di nicturia quando la persona ha necessità di orinare almeno 2 o 3 volte per notte, e con grandi quantità di orina prodotta. La nicturia colpisce in particolare le persone in età avanzata, ma non solo. Purtroppo la nicturia è spesso associata, o può essere sintomo di altre patologie. Vediamo quali.

Attenzione, se ci alziamo due o tre volte per notte con necessità di urinare potrebbe essere dovuto a questa patologia

La necessità impellente di orinare durante la notte può essere associata a patologie come il diabete, che spinge la persona a consumare grandi quantità di liquidi. Ma può essere anche sintomo di cistite, cancro alla prostata o alla vescica, nefrite, o problemi al fegato. La nicturia può anche essere associata a problemi o disfunzioni della vescica, che ne riducono la capacità. Ma gli effetti negativi di questa patologia non sono finiti qui. Dunque, attenzione, se ci alziamo due o tre volte per notte per andare in bagno.

Influenza negativamente la qualità della vita delle persone

Tra le conseguenze più gravi della nicturia ci sono l’insonnia, la difficoltà a prendere sonno e la sonnolenza diurna. Si tratta di un disturbo che può influenzare negativamente la vita delle persone non soltanto durante la notte, ma anche di giorno. Tra i rimedi proposti vi è la limitazione di bevande diuretiche, prime fra tutte il caffè e l’alcool. Importante anche l’imitare l’assunzione di qualunque liquido nelle due o tre ore precedenti il sonno notturno.

Ovviamente se la nicturia è collegata ad altre patologie, come diabete, tumori alla vescica o alla prostata o problemi ai reni, questi andranno trattati per eliminare alla radice la causa della nicturia.

Approfondimento

Attenzione perché questo disturbo ha anche sintomi poco conosciuti come brividi, difficoltà ad addormentarsi e necessità frequente di orinare.