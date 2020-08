Attenzione, questi insetti sono letali per i gatti!

Le prede più comuni per un gatto domestico dovrebbero essere topi, lucertole e uccellini. Ma in realtà ciò accade solo se vive in una casa circondata da un parco o da un giardino. Quando vive in un condominio, le prede che il gatto ha l’occasione di catturare sono principalmente gli insetti. La caccia è positiva per i gatti: tiene vivo l’istinto predatorio, dicono i veterinari. Ma attenzione: se molti insetti sono innocui per lo stomaco dei gatti, alcuni possono invece risultare tossici o procurare loro piccole lesioni. Ecco una piccola guida realizzata dalla redazione Lifestyle di Proiezioni di Borsa. Ci aiuta a proteggere i nostri gatti dagli insetti pericolosi e addirittura letali.

Attenzione, questi insetti sono letali per i gatti

Se il nostro gatto arriva con una grossa cavalletta in bocca, meglio convincerlo a sostituirla con dei croccantini al pesce. Gli insetti pericolosi per i gatti non sono sempre dotati di pungiglione. Ma di zampe dure e appuntite. Scarafaggi, scarabei, grilli e cavallette sono dotati di gusci duri e zampette dentate che possono procurare lesioni. L’ingestione del loro esoscheletro può causare lesioni e forti problemi gastrointestinali. Gli scarafaggi possono inoltre trasmettere parassiti che si insediano nell’intestino dei gatti. Grilli e cavallette irrorati con pesticidi, insetticidi e diserbanti da giardino, creano disturbi e malesseri. Per questo consigliamo sempre di diserbare in modo naturale.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ragni, api e vespe

La puntura di insetti come, api, calabroni e vespe, è dolorosa per gli umani e per i gatti. Anche i felini possono sviluppare una reazione allergica alla loro tossina. Si capisce subito se un gatto è stato punto da questi insetti. Perché si strofina la testa o le zampe, mostra difficoltà a respirare e bava alla bocca. Ma il responsabile potrebbe anche essere un ragno. I ragni che abitano le nostre città sono generalmente innocui. Esistono però alcuni ragni pericolosi per i gatti, ma anche per l’uomo. Alcuni di questi, come la vedova nera o il ragno eremita marrone, possono causare danni neuromuscolari. Se il gatto è stato morso da un ragno velenoso, in breve tempo presenterà febbre, tremore e vomito. Inoltre, mostrerà debolezza e problemi respiratori e articolari. Se lo vedete azzannare un grosso ragno, tenetelo sotto controllo, aspettando che gli acidi del suo stomaco neutralizzino effetti del veleno.

Gli insetti pericolosi per i gatti

Le formiche non sono sempre innocue, per i gatti. La specie Solenopsis è molto aggressiva, il morso è doloroso. E la tossina in esso contenuta può causare severe reazioni allergiche, fino allo shock anafilattico. Questa formica morde lasciando il suo pungiglione nella vittima, dunque viene rilasciato veleno che permane nel corpo del gatto anche dopo la rimozione della formica. Una grande quantità di questo veleno, soprattutto in un gatto di piccole dimensioni, può anche essere fatale. Anche in questo caso la cosa migliore da fare e correre dal veterinario.

Lucciole belle e pericolose

Attenzione, questi insetti sono letali per i gatti. Le lucciole sono insetti deliziosi, anzi magici. Ma i biologi sanno bene che esse luccicano grazie ad una sostanza chiamata luciferina. Che può essere estremamente tossica per gatti ed altri animali. Un milligrammo di questa tossina può facilmente uccidere un gatto.