Come guadagnare con i 20 titoli azionari più profittevoli d’America. Che cosa si vuole quando si investe in un dato titolo azionario? Che esso guadagni, ovviamente. E cresca di valore. E come fanno i titoli azionari a crescere di valore? Ovviamente le società devono essere profittevoli. Cioè devono, trimestralmente, semestralmente, o annualmente, fornire dati finanziari positivi, i profitti. Che poi vuol dire che le entrate siano maggiori delle uscite, in definitiva.

Quindi, secondo le normali regole, investire in società profittevoli è uno dei segreti sotto gli occhi di tutti in Borsa. E la chiave prima ed ultima del successo di un titolo azionario. Ma come si misura la profittabilità di una società? Semplice. Basta vedere quanta ricchezza produca ogni singolo dipendente. Nel farlo, ci siamo concentrati sulla lista dei Fortune 500. Cioè le società più grandi d’America. Con profitti combinati annuali di oltre 1,2 trilioni di dollari. In pratica, 2/3 del PIL italiano, per dare un’idea.

Le società di questo club esclusivo appartengono a diversi settori. Ma quello che fa la parte del leone è quello finanziario. 8 società sulle prime 20 più profittevoli degli States sono di questo campo. E quali sono questi titoli azionari? Eccoli, dal primo al 20°, in ordine di classifica. Fannie Mae, KKR, Freddie Mac, NRG Energy, EOG Resources. E poi Biogen, Blackstone, Conoco Phillips, Enterprise Products Partners e Visa. Abbiamo poi Simon, Gilead, Oneok, FM Global e Mastercard. Infine, Cheniere, Facebook, Apple, Cincinnati Insurance e Mass Mutual. Un bel portafoglio potenziale. Con titoli azionari finanziari, energetici, sanitari, di servizi e tecnologici.

E qual’è l’ordine di magnitudine di questi profitti? Pensate che Fannie Mae guadagna 1,9 milioni di dollari per impiegato. E Mass Mutual, sebbene sia ventesima, 374.000 dollari per dipendente.

Un dato molto interessante è poi un’altro. Cioè quale sia il settore più profittevole, e di quanto. Abbiamo già detto che è quello finanziario. Ma quanto guadagna, per impiegato, in media, una società finanziaria dei Fortune 500? Ben 116.000 dollari per dipendente. Contrariamente al pensiero comune, il secondo settore più profittevole è quello tecnologico, con 88.000 dollari ad impiegato di profitto. Sfatiamo così il mito della non profittabilità dei titoli tech. Il terzo posto del podio è occupato dal settore energetico, con 86.000 dollari ad impiegato.