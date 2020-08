Dieta detox? Disintossichiamoci dalle bufale alimentari!

Negli ultimi anni c’è stata una capillare diffusione di diete, frullati e centrifugati cosiddetti ”detox” ossia disintossicanti. Il punto è che nessuno ha mai capito da che cosa debbano disintossicare, se non da generiche ”tossine”. In sostanza, però, chiunque le adoperi molto spesso non ha neanche idea di perché lo stia facendo.

Bisogna ammetterlo: è semplice essere attratti dall’uso di alcuni concetti. Si pensi all’appello alla disintossicazione e indirettamente alla purificazione del corpo. Detto così, indubbiamente provoca immagini positive. Tuttavia, tralasciando questo primo impatto ed accendendo il cervello cosa ne rimane?

Rigiriamo ai lettori una domanda ben diversa: ”se avete tempo da perdere, perché non provate una dieta disintossicante?”. Il motivo di quest’affermazione così netta? Eccolo.

Perché la dieta e i prodotti ”detox” sono inutili

Le sostanze in eccesso, di scarto, dannose, sono già eliminate dal nostro stesso corpo! Reni, fegato, intestino, polmoni, cute tramite la sudorazione svolgono già questa funzione. Bere o mangiare qualche cosa non aiuta in alcun modo a ripulire l’organismo dalle sostanze dannose o in eccesso. La guida Making Sense of Chemical Stories afferma testualmente che “il processo di disintossicazione non si verifica in modo più efficace grazie all’assunzione di compresse (detox), di un impacco disintossicante per il corpo o seguendo una speciale dieta “disintossicante” o utilizzando uno qualsiasi degli altri prodotti e rituali che vengono promossi”. Addirittura, non mancando di spirito ironico, gli autori consigliano: “risparmia i tuoi soldi: bevi un bicchiere di acqua di rubinetto e dormi bene la notte”.

Riassumendo: i prodotti e le diete detox non servono a nulla. Non solo il compito di disintossicarsi è svolto in maniera naturale dal nostro corpo, ma questi prodotti e ciò che contengono non hanno nessuna capacità depurativa. Si pensi ai frullati ”detox” con frutta e verdura. Certo berli non fa male, tutt’altro, ma non bisogna aspettarsi nessun beneficio in tal senso.

Molto spesso, queste diete vengono a galla e si affermano ulteriormente grazie a ciò che dicono alcune note star mondiali. La presentatrice televisiva Carol Vorderman ha scritto un libro su una dieta detox di 28 giorni e l’attrice di Hollywood Gwyneth Paltrow ha parlato in tal senso delle virtù di una cioccolata calda dal costo di sole 50 sterline, circa 55,35 euro allo stato attuale.

Che dire: non c’è sicuramente bisogno di ribadire che non bisogna credere che qualche cosa sia vero solamente perché detto da un personaggio televisivo importante!

