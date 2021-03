Psicologi delle relazioni e psicoterapeuti hanno analizzato i vari modi di dormire con il proprio partner. E ci sono alcune posizioni che la dicono lunga sulla relazione, come spiega il sito Little Things. Non resta che scoprire cosa dico gli esperti e vedere in quale posizione si dorme con il proprio compagno/a, ma soprattutto attenzione quando si dorme in queste posizioni con il partner perché la dicono lunga sulla coppia.

Il cucchiaio

Forse una delle posizioni più conosciute, che però secondo la psicologa Corrine Sweet è assunta solo dal 18% delle persone. Questa posizione è simbolo di protezione e fiducia nell’altro.

Il cucchiaio spezzato

Ovviamente è come la prima posizione, ma con una differenza. Questa posizione, infatti, viene assunta dalle coppie che stanno insieme già da un po’ di tempo. A volte si abbracciano, altre volte no. E secondo Paul Rosenblatt è il miglior modo di dormire.

Il continuo inseguimento

Inizia tutto come un semplice cucchiaio, ma poi finisce che uno insegue l’altro. Infatti spesso durante la notte si tende ad inseguire il partner e si tende ad abbracciarlo finendo nell’altra parte del letto. Colui che viene cercato, secondo Samuel Dunkell autore di “Sleep Positions: The Night Language of the Body”, potrebbe aver bisogno di spazio.

Una cosa sola

Potrebbe sembrare una cosa positiva, ma in realtà non lo è. Perché infatti lo stare troppo attaccati potrebbe significare che ci si sta concentrando troppo sull’altro, dimenticando il proprio io.

Dopo un po’ ognuno dalla sua parte

Perfetto compromesso. Ci si addormenta abbracciati, in intimità, ma dopo un po’ ognuno rotola dalla sua parte del letto e si dorme separati. Un ottimo equilibrio per la relazione: intimità e indipendenza.

Ognuno per sé

Niente abbracci, nulla di nulla. Ognuno dalla sua parte del letto. In realtà potrebbe sembrare una brutta posizione, ma, sempre secondo la Sweet, è sinonimo di grande fiducia e connessione. Quindi attenzione quando si dorme in queste posizioni con il partner perché la dicono lunga sulla coppia.

