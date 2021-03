Le occhiaie sono quel fastidioso inestetismo che affligge gli sguardi rendendoli meno affascinanti e belli e dando al viso un aspetto stanco e spento.

Esse caratterizzano la parte inferiore del contorno occhi, donandogli quel caratteristico colore bluastro. Il loro sviluppo è dovuto ad un’infiammazione locale che altera l’equilibrio sanguino minando all’ integrità dei capillari e conseguentemente al drenaggio linfatico.

Esse possono comparire per diverse ragioni:

mancanza di sonno, stress o eccessivo sforzo con i muscoli orbicolari dell’occhio;

allergie;

disidratazione;

nutrizione sbilanciata, infatti il corpo con la presenza di quest’inestetismo e delle borse può manifestare una mancanza di vitamine e minerali;

fumo e alcool, che peggiorano le condizioni della circolazione, favorendo la rottura dei capillari, ed inoltre accelerano il processo di invecchiamento;

presenza di uno stato infiammatorio di alcuni organi, infatti a seconda del colore che le occhiaie manifestano principalmente possono indicare un affaticamento di determinati organi;

predisposizione genetica e disturbi del microcircolo.

Ecco come eliminare le occhiaie con questi rimedi fai da te che quasi nessuno conosce

Ma chi di noi non desidera un contorno occhi impeccabile e uno sguardo intenso?

Tuttavia è impossibile eliminare completamente quest’inestetismo se è di causa ereditaria, ma può essere comunque alleviato e eliminato nel caso i fattori scatenanti siano altri.

Ecco svelati alcuni rimedi e trucchetti fai da te per eliminare le occhiaie.

Applicare sulla zona delle creme specifiche, adatte alla sottigliezza della pelle in quel punto e al pH della stessa, che varia rispetto alle altre zone del viso.

Le creme da applicare devono avere all’interno degli attivi che hanno un’azione vaso- attiva, capace di stimolare la microcircolazione. Estratto di ippocastano, di rusco, centella asiatica, caffè e caffè verde.

Assumere antiossidanti che sono sempre degli ottimi alleati della salute. In particolare prestare particolare attenzione all’assunzione di vitamina E, vitamina A, vitamina C, che sono strette alleate della pelle e del suo benessere.

Impacchi fai da te

Sono soluzioni alternative da creare a casa economiche. Ma è consigliato non utilizzare tali rimedi nel caso in cui gli alimenti e le sostanze utilizzate in tali impacchi procurino allergie.

Impacco alla camomilla o al tè verde

Mettere in infusione delle bustine o di tè verde, o di camomilla, in acqua calda e farle scaricare. Lasciare raffreddare e riporre l’infuso anche in frigo per ottenere un’azione più decongestionate. Imbibire dei dischetti e riporli sugli occhi, lasciarli in posa per 15 minuti.

Impacco al cetriolo

È sufficiente applicare delle fette fresche di cetriolo sugli occhi per 15 minuti. Oppure in alternativa utilizzare il succo di cetriolo, imbevendo delle garze e riponendole successivamente sugli occhi.

Impacco alla patata

Basta tagliare due fettine di patate fresche e avvolgerle in una garza e riporle sugli occhi, per 15/ 20 minuti. Togliere le fettine dagli occhi e risciacquare il viso.

Per precauzione e per prevenire la formazione di questo inestetismo basta seguire dei piccoli accorgimenti, come:

dormire meglio e più ore;

praticare tecniche di rilassamento e di yoga facciale;

ridurre il consumo di alcool e non fumare;

introdurre vitamine e antiossidanti;

proteggere gli occhi e la pelle circostante dai raggi UV, con l’utilizzo di lenti e l’applicazione di crema solare.

