Tra tutte le stanze della casa, il bagno è probabilmente quella meno divertente da pulire. Ma è anche quella in cui l’igiene ha la massima importanza. Nella nostra routine di pulizia del bagno devono figurare innanzitutto i sanitari, le superfici di mensole e mobili, e ovviamente i pavimenti. Ma purtroppo ci sono tre punti del bagno che anche le massaie più esperte spesso dimenticano di pulire. Col tempo, questi punti possono diventare dei veri e propri ricettacoli di batteri. E i batteri che si nascondono in un angolo del bagno possono facilmente diffondersi in tutta la stanza, rendendo il nostro lavoro di attenta pulizia molto meno efficace. Ma vediamo esattamente di quali punti del bagno stiamo parlando.

La ventola andrebbe pulita regolarmente

Il primo punto che moltissimi dimenticano di pulire in bagno è la ventola. Praticamente quasi tutti i bagni ne sono dotati. Torna molto utile non solo per far circolare l’aria e eliminare i cattivi odori, ma anche per eliminare in fretta l’umidità dopo un bagno o una doccia calda. Ma attenzione, perché se la ventola non è pulita può trasformarsi in fretta in una trappola per polvere e detriti, e in un ambiente ideale per la crescita di muffa e batteri. La ventola del bagno andrebbe quindi smontata e pulita accuratamente almeno una volta al mese.

Attenzione quando puliamo il bagno perché moltissimi si dimenticano di pulire questi tre ricettacoli di batteri

Il secondo punto del bagno che molti si dimenticano sempre di pulire è il lampadario. Pulire il lampadario è fondamentale in ogni stanza della casa, ma ancora di più in bagno. Anche se è disgustoso soltanto pensarlo, sappiamo che quando tiriamo l’acqua del water possono sprigionarsi delle piccole particelle di materia fecale che vanno a depositarsi su tutte le superfici del bagno. È per questo che è fondamentale non tralasciare il lampadario.

Lati e retro del water

Attenzione quando puliamo il bagno perché spesso non ci dedichiamo al water con la necessaria attenzione. Infatti non tutti puliscono, oltre alla tavoletta e alla superficie superiore, anche i lati e il retro. Anche qui infatti possono nascondersi polvere, germi e batteri. Sarebbe opportuno smontare periodicamente la tavoletta e pulire anche la parte vicina ai cardini, che di solito è quella che accumula più sporco. Se dopo un’accurata pulizia vogliamo anche che il nostro bagno profumi di pulito, proviamo un semplice trucco la prossima volta che facciamo la lavatrice profumando gli asciugamani.

Approfondimento

