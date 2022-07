La storia borsistica di NEXI nel corso dell’ultimo anno è stata da incubo. Considerando, infatti, i titoli di Piazza Affari con una capitalizzazione superiore ai 2 miliardi di euro, scopriamo che NEXI è quello che ha avuto la performance peggiore con una perdita del 55%.

Quale futuro per NEXI dopo che nell’ultimo anno è stato il peggiore tra i titoli a maggiore capitalizzazione?

Se nel medio/lungo termine l’impostazione rimane ribassista, nel breve termine si potrebbe anche assistere a un forte apprezzamento del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è rialzista. Tuttavia, c’è un ostacolo che presto chiarirà il futuro di breve termine di NEXI. Come si vede dal grafico, infatti, area 8,33 euro è un’aria di resistenza che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un allungo rialzista fino in area 8,792 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi potrebbero andare a collocarsi in area 10 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e area 11,21 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

La mancata rottura della resistenza potrebbe spingere le quotazioni verso il minimo recente in area 7 euro.

La valutazione dei NEXI

Un effetto della discesa delle quotazioni di NEXI è stato quello che, a differenza di quanto accaduto nei mesi scorsi, dal punto di vista della valutazione le cose sono migliorate. Non si trova più, infatti, nella condizione per cui qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo risulta essere sopravvalutato.

La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Con un rapporto prezzo/utili previsto di 43,17 e 17,83 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Infine, il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 4,54 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.

Sia il rapporto Price to Sales che il fair value, invece, esprime una sottovalutazione del titolo che si aggira intorno al 50% Inoltre, le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi sono molto interessanti. Ad esempio, il Fair PE, che tiene conto delle prospettive di crescita del titolo che del settore di riferimento, esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 87% circa.

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 8 luglio a quota 8,28 euro, in rialzo dello 0,22% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame giornaliero

