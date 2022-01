L’oroscopo è qualcosa di molto attraente ed intrigante per la maggior parte di noi. Anche i più diffidenti e snob alla fine finiscono per interessarsi alle stelle, perché è troppo entusiasmante sapere cosa il destino potrebbe avere in serbo per noi.

Solitamente, diamo un’occhiata all’oroscopo per carpire qualche anticipazione dal futuro, per ricevere una buona notizia o per semplice curiosità. A tal proposito, infatti, ecco quali sono i 3 segni più fortunati della classifica per cui si prospetta un 2022 ricco e soddisfacente.

La notizia sorprendente, però, è che le stelle riuscirebbero anche a svelare quali sarebbero i segni più intelligenti in assoluto. Le persone nate sotto i 3 segni che nomineremo, infatti, sarebbero dotate di un’intelligenza arguta e veloce, addirittura superiore rispetto agli altri. Scopriamo subito chi sono i più intelligenti della classifica.

Le stelle parlano chiaro, ecco quali sono i segni zodiacali più intelligenti e dotati di mente brillante e creativa

Il primo segno che si distinguerebbe per arguzia e intelligenza è il Capricorno. I nati sotto questo segno sono dotati di un carattere molto forte, ambizioso e deciso a raggiungere i propri obiettivi.

Tra i personaggi storici più illustri del Capricorno, c’è nientemeno che Lorenzo il Magnifico. Il membro più famoso della dinastia dei Medici, infatti, è ricordato ancora oggi come un abilissimo politico, intelligente e fine amante dell’arte.

Buone notizie anche per questo segno baciato dalla fortuna

Continuiamo la lista dei segni dotati di grande intelligenza con i Gemelli. Le persone nate sotto questo segno sono furbe, curiose, fantasiose e sognatrici.

I Gemelli sono ottimi comunicatori, simpatici e disponibili al dialogo, anche se talvolta risultano un po’ orgogliosi e testardi. La loro intelligenza spiccata è un asso nella manica evidente e molto prezioso. Tra le personalità famose nate sotto il segno dei Gemelli, ricordiamo l’immensa e indimenticabile astrofisica e divulgatrice scientifica Margherita Hack.

Beato chi ha lo stesso segno zodiacale di Einstein

Chiudiamo la classifica dei segni zodiacali più intelligenti con un segno d’acqua, i Pesci. Chi è nato sotto questo segno, potrà pregiarsi di avere almeno un punto in comune con uno dei geni più famosi di tutti i tempi, Albert Einstein.

I Pesci hanno una parte emotiva molto sviluppata e sono profondamente sensibili ed empatici, tanto da riuscire a capire subito gli altri. Questo segno è molto fantasioso e altruista ed è quasi sempre gentile premuroso. Inoltre, è dotato di un’intelligenza vivace e sottile, che gli permette di leggere negli occhi di chi si trova di fronte.

Insomma le stelle parlano chiaro, ecco quali sono i segni zodiacali più intelligenti e dotati di mente brillante e creativa.