L’anno è appena cominciato, ma molti desiderano già sapere come andrà. Conoscere quello che il futuro ha in serbo per noi non è del tutto possibile. In più, non sempre conviene. Ci priva, in parte, dell’esperienza del viaggio e ci fa vivere gli eventi con mente prevenuta. Eppure, possiamo consultare le stelle come i viandanti, per sapere se ci attendono difficoltà lungo il cammino o se la nostra strada sarà lastricata d’oro.

Chi si affida all’oroscopo a gennaio potrà conoscere gli alti e i bassi che lo aspettano nei mesi a venire. Solitamente, chiediamo una risposta al cielo con l’animo pronto a farci predire la fortuna. Ma attenzione perché sono ben 7 i segni zodiacali sfortunati che potrebbero avere brutte sorprese nel 2022. Quest’anno, secondo gli astrologi, sarà particolarmente duro per la maggior parte dei segni dello zodiaco. Vediamo quali difficoltà attendono questi segni sfortunati e come rimediare alla cattiva sorte.

Procedendo in ordine, il primo segno che dovrà vedersela con la sfortuna nel 2022 è l’Ariete. Questo segno avrà Venere contro e dovrà lottare (e forse soffrire un poco) in amore. Ma già da fine primavera vedrà uno spiraglio aprirsi sulla fortuna e farà meglio a cogliere l’opportunità. Simile destino attende la Bilancia, anch’essa alle prese con Venere capricciosa che insidierà la sua tranquillità di coppia.

Il Sagittario, invece, verrà spiazzato a metà dell’anno nuovo. I primi mesi del 2022 saranno piacevoli per questo segno, ma poi Marte si metterà di traverso. Le ripercussioni possibili riguarderanno sia la sfera emotiva che lavorativa. Anche l’Acquario non avrà un’annata semplice. Intraprenderanno un po’ zoppicando la via per realizzare i loro progetti e i single avranno difficoltà a trovare l’amore.

Difficoltà anche nel lavoro per questi 3 segni zodiacali

Dopo un anno passato a riflettere, i Gemelli avranno a che fare con un’importante mole di lavoro. Tutto questo lavoro, che potrebbe anche essere un fatto positivo, aumenterà a dismisura lo stress e la stanchezza sarà tale da far temere il cedimento.

Il Leone, invece, dovrà vedersela con rivali accaniti, che spesso giocheranno anche sporco. La sua bravura sarà di non cadere nelle provocazioni, ma non sarà semplice (anche considerando il carattere del Leone).

Infine, il Capricorno, che inizierà l’anno in tranquillità, nella seconda parte del 2022 dovrà fronteggiare imprevisti, probabilmente di natura economica. In questi casi, la chiave è mantenere i nervi saldi. La sfortuna passerà e le stelle torneranno a indirizzarci verso la felicità.

