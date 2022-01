Non sempre si ha la possibilità di acquistare o di costruire la casa dei propri sogni. L’alternativa è quella di trovarne una in affitto che rispecchi il più possibile le esigenze di ogni componente della famiglia. Alle volte accade, però, che per questioni economiche o di dislocazione è necessario scendere a compromessi ed accettare situazioni poco gradevoli sotto alcuni punti di vista, ma comode sotto altri.

Può capitare, infatti, di trovare una casa perfetta relativamente agli spazi interni, ma lontana ad esempio dal posto di lavoro. Un’altra eventualità invece può essere quella di ritrovarsi in un’ottima posizione e disporre dei servizi principali, ma avere stanze piccole e poco agevoli. Le combinazioni, insomma, possono essere varie ed implicare diversi aspetti. Nel caso, però, la situazione riguardi gli ambienti di casa troppo stretti, ecco come far sembrare un piccolo salotto più grande e moderno grazie a questi semplici ed economici trucchetti.

Nonostante gli scarsi metri quadrati, infatti, con semplici accorgimenti e spese esigue è possibile rivoluzionare gli spazi e renderli più ariosi, pratici e confortevoli.

Come far sembrare un piccolo salotto più grande e moderno grazie a questi semplici ed economici trucchetti

Per creare un ambiente comodo ed accogliente, pur non avendo grandi spazi, è dunque sufficiente avvalersi di alcuni trucchi facili da applicare.

Per prima cosa è importante non ostruire lo spazio davanti alle finestre: questo contribuirà a far apparire la stanza più grande e luminosa. E per accentuare quest’ultimo particolare, è necessario utilizzare tende con tessuti leggeri e dai toni chiari che diano la possibilità alla luce di entrare ed illuminare l’ambiente.

Invece, per le pareti sarebbe opportuno optare per tinte chiare o neutre: daranno profondità e luce alla stanza. Se proprio non si può fare a meno di utilizzare colori più intensi, è consigliabile preferire quelli freddi dalle tonalità pastello.

Per quanto riguarda l’illuminazione è importante evitare poche postazioni luminose ed esageratamente forti: creerebbero ombre troppo marcate, tagliando così lo spazio. La soluzione invece è quella di avere una luminosità diffusa e leggera, utilizzando diversi punti luce.

Complementi d’arredo

La mobilia è un altro aspetto di cui tener conto.

Per dare uniformità alla stanza si può posizionare un grande tappeto davanti al divano (e non sotto). La sua grandezza contribuirà a far sembrare la stanza più spaziosa.

Il protagonista del salotto è senza dubbio il divano. In ambienti stretti preferirne uno ad angolo è la migliore soluzione. Consentirà maggior movimento offrendo al contempo il giusto spazio per sedersi.

Per quanto riguarda mobili come credenze, cassettoni o librerie, è necessario optare per forme semplici, di modeste dimensioni e soprattutto funzionali. Per un arredo moderno è possibile scegliere oltre al legno anche materiali come la plastica o le resine: la regola è che il colore sia chiaro. E per dare un tocco di personalità alla stanza, se si desidera, si possono introdurre arredi dai toni accesi, l’importante è che siano pochi pezzi, particolari nel design e decisamente belli.

In questo modo ogni angolo della stanza verrà sfruttato, dando la sensazione di grandezza e luminosità.

