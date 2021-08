Gli occhi sono il nostro organo sensoriale più potente. La vista è fondamentale per ogni nostra azione quotidiana e preservarla deve essere un’azione quotidiana.

In un precedente articolo abbiamo spiegato che dobbiamo fare attenzione perché esagerare con questi comunissimi alimenti potrebbe mettere in pericolo i nostri reni. Infatti, forse non tutti sanno che i reni se non funzionano bene possono portare dei problemi anche alla vista.

Ed è proprio della vista che vogliamo parlare oggi. La Redazione vuole spiegare ai suoi Lettori che dobbiamo fare attenzione perché questo disturbo molto comune può essere il campanello d’allarme del glaucoma.

Il glaucoma è un disturbo molto serio e progressivo che riguarda la vista. Se lo trascuriamo possiamo perdere la vista del tutto. Vediamo dunque come comportarci per preservare la nostra vista al meglio. Scopriamo di che disturbo si tratta, come diagnosticarlo e curarlo.

Il disturbo di cui stiamo parlando è la pressione intraoculare elevata. Questo disturbo è più comune di quanto pensiamo ma è un aspetto tutt’altro che trascurabile.

La pressione intraoculare è la pressione che deriva dall’equilibrio tra la produzione e il drenaggio dei liquidi nell’occhio.

Se questa pressione si alza in maniera eccessiva parliamo di ipertensione oculare o pressione intraoculare elevata. Questo disturbo si presenta quando i valori della pressione all’interno dell’occhio superano i 21 mmHg. Ciò che non dobbiamo trascurare è il fatto che se i ignorato questo disturbo può portare al glaucoma.

Come molti di noi sanno, il glaucoma è una malattia che danneggia il nervo ottico provocando danni permanenti alla vista. Ecco perché è importante non trascurare la pressione intraoculare.

Come me ne accorgo?

Sfortunatamente, questo disturbo non presenta sintomi chiari ed evidenti che possono portarci subito ad una diagnosi. La pressione intraoculare elevata si diagnostica soltanto facendo un esame oculistico. Per questo motivo è importante fare regolari controlli, magari approfittando dei mesi della prevenzione.

Se non ci accorgiamo del problema vedremo che con il tempo il nostro occhio sarà sempre più affaticato e avrà difficoltà a mettere a fuoco.

Come comportarsi

Partendo dal presupposto che in alcuni casi la pressione intraoculare elevata è innocua, consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico. Detto ciò, in alcuni casi questo disturbo può portare a patologie anche gravi e quindi non dobbiamo assolutamente trascurare il problema.

Dopo aver consultato il nostro medico curante, questo ci indirizzerà ad uno specialista che si occuperà di monitorare la situazione con regolari visite di controllo. Dopo un attento check-up, lo specialista potrebbe trovare opportuno farci assumere dei colliri specifici per tenere sotto controllo la pressione oculare.

Nei casi più gravi ed estremi invece per salvare l’occhio potrebbe essere necessario ricorrere ad un intervento chirurgico. In questo modo la pressione intraoculare tornerà nella norma.