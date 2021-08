In un momento dove le nostre previsioni annuali diventano ribassiste, i mercati azionari internazionali, quando sembravano voler intraprendere quella direzione, sono ritornati al rialzo. Al momento, nonostante anche oggi, i prezzi si sono portati al rialzo e ci siano ulteriori segnali rialzisti non vogliamo ancora abbandonare una certa cautela e non vogliamo ancora pronunciarci oltre l’ottica di brevissimo.

Quale strategia operativa seguire quindi?

I mercati azionari si riportano al rialzo ma vanno monitorati con attenzione i supporti che mantengono il trend in corso.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:58 del 24 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.904

Eurostoxx Future

4.175

Ftse Mib Future

26.039

S&P 500 Index

4.487,89

Siamo entrati in un’area dove in base alle previsioni il top annuale dei listini azionari dovrebbe essere stato già segnato

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 20 agosto.

Al momento però, la tendenza rimane rialzista ed ogni ritracciamento, come accade da diversi mesi, viene prontamente comprato.

Previsioni per la settimana del 23 agosto

Lo swing atteso è il seguente:

minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino a venerdì, giornata di massimo. Dopo questa ulteriore giornata di contrattazione, questo scenario viene ancora confermato.

I mercati azionari si riportano al rialzo ma vanno monitorati con attenzione i supporti e i punti di inversione ribassista

Attenzione, il ribasso in corso da diversi giorni non è stato ancora negato.

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 agosto inferiore a 4.406,80.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 agosto inferiore a 4.406,80.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 agosto inferiore a 4.406,80.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 agosto inferiore a 4.406,80.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

In apertura di lunedì erano state aperte posizioni rialziste sullo S&P 500 e da domani le apriamo sugli altri indici analizzati nella sezione precedete. Da questo momento in poi asseconderemo il trend, monitorando con attenzione i punti di inversione ribassisti, e se scatteranno o meno.

Come al solito si procederà per step.