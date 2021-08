L’abuso di questa bevanda potrebbe provocare effetti collaterali se si assumono certi farmaci contro il colesterolo

Un’alta concentrazione di colesterolo nel sangue, soprattutto quello LDL, è un campanello d’allarme che dovrebbe destare un po’ di preoccupazione.

Valori superiori ai range, sono infatti un chiaro segnale che bisogna cambiare qualcosa nella propria vita.

Uno dei principali consigli che si danno in questi casi, è quello di correggere il proprio stile di vita, a cominciare dall’alimentazione.

Senza una corretta alimentazione, infatti, anche le terapie farmacologiche potrebbero non avere i risultati sperati. Quindi è importante integrare le due cose per riuscire a tenere a bada questo disturbo che colpisce sempre più persone.

Un gruppo di farmaci, molto utilizzati per ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, sono le statine. A differenza di altri farmaci che tendono a ridurre l’assorbimento del colesterolo nel cibo, le statine sono selettive.

Il che vuol dire che riescono a ridurre la sintesi del colesterolo cattivo (LDL), lasciando intatta l’azione di quello buono (colesterolo HDL).

Effetti indesiderati

Come per ogni farmaco, anche con le statine potrebbero manifestarsi effetti indesiderati durante il trattamento. Ad esempio, potrebbe causare reazioni allergiche, come eruzioni cutanee, o disturbi gastrointestinali, come dolore addominale, stitichezza, diarrea e così via.

Oppure, potrebbero provocare mal di testa, debolezza, insonnia, disturbi renali o respiratori.

Questi effetti variano in base al tipo di statina ed alle dosi somministrate, nonché alla sensibilità del singolo paziente.

Gli effetti indesiderati potrebbero intensificarsi se associamo le statine con determinati alimenti o bevande.

Come riporta l’Agenzia Italiana del Farmaco, infatti, per alcune statine come atorvastatina, lovastatina, simvastatina è sconsigliato l’abuso del succo di pompelmo.

Un’assunzione elevata di questo succo (più di un quarto di litro) potrebbe aumentare i livelli di statine nell’organismo. Per quanto riguarda le altre statine non citate precedentemente, non dovrebbero esserci controindicazioni.

In ogni caso, è opportuno prestare molta attenzione alle interazioni tra farmaci ed alimenti. Infatti, chi assume questo farmaco dovrebbe smettere subito di consumare formaggi e latticini.

È fondamentale, inoltre, cercare di rispettare gli orari e le modalità di assunzione, confrontandosi sempre con il proprio medico di fiducia.

Quindi abbiamo visto che l’abuso di questa bevanda potrebbe provocare effetti collaterali se si assumono certi farmaci contro il colesterolo.

