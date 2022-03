Alcuni disturbi quotidiani sono talmente frequenti e comuni che spesso non ci facciamo caso. A tutti capita a volte di sentirsi stanchi o affaticati più del solito, di soffrire di brividi, o disturbi del sonno, problemi intestinali o altri inconvenienti. E se si tratta di problemi passeggeri, effettivamente nella maggior parte dei casi non occorre preoccuparsi, i sintomi passeranno da soli. Altre volte, però, alcuni comuni sintomi potrebbero essere la spia di un disturbo più grave. In questi casi, i sintomi ci aiutano a identificare e diagnosticare un disturbo e in questo caso è meglio non ignorarli.

Attenzione se i sintomi si presentano insieme o in maniera cronica

C’è un disturbo in particolare, che oltre ad altri sintomi più conosciuti, può causare anche brividi, problemi a dormire o bisogno frequente di orinare. Si tratta di un disturbo che si manifesta con un insieme di sintomi a volte difficile da interpretare. Parliamo dell’ansia patologica. Proprio così: l’ansia patologica è purtroppo uno dei disturbi più comuni tra gli italiani. Spesso non viene diagnosticata, oppure non ci accorgiamo di star sviluppando il disturbo, proprio perché i suoi sintomi possono essere vari, molto comuni o difficili da identificare. Ma è quando si presentano insieme che possono indicare che qualcosa non va.

Attenzione perché questo disturbo avrebbe anche sintomi poco conosciuti come brividi, difficoltà ad addormentarsi e necessità frequente di orinare

L’ansia patologica è un disturbo che può avere un’influenza molto negativa su ogni aspetto della vita quotidiana, da quelli più importanti alla banale amministrazione domestica. I sintomi, però, non sarebbero soltanto quelli più conosciuti come groppo alla gola, affanno, nausea o mancanza di appetito. L’ansia può infatti manifestarsi anche in altro modo. Ad esempio, chi soffre di ansia potrebbe avere difficoltà a concentrarsi, essere irritabile, sentirsi sopraffatto anche dalle attività più semplici, o appunto soffrire di brividi inspiegati e problemi del sonno. L’ansia si potrebbe addirittura manifestare con problemi all’intestino o alla vescica, come l’inspiegabile frequente necessità di orinare. Quindi attenzione, perché questo disturbo avrebbe anche sintomi non molto noti.

Tutti possiamo avere questi sintomi, se diventano debilitanti rivolgiamoci a un professionista

Può capitare a tutti in periodi di particolare stress di soffrire dei sintomi tipici dell’ansia. Ma è quando questi sintomi diventano particolarmente gravi, protratti nel tempo o cronici, che dovremmo rivolgerci a un professionista. Soprattutto se abbiamo attacchi di panico, che sarebbero una delle manifestazioni più gravi dell’ansia, dovremmo rivolgerci a uno psicologo che ci saprà aiutare a combattere l’ansia.

