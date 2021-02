Noi umani non siamo i soli a soffrire di disturbi psicologici. Come sa chiunque abbia mai condiviso la propria vita con un animale domestico, anche i nostri amici pelosi hanno emozioni e sentimenti, e ovviamente anche loro non sono sempre in forma dal punto di vista emotivo e psicologico.

In particolare, i cani possono soffrire di molti disturbi che sono comuni anche fra noi umani, come ad esempio l’ansia e la depressione, e addirittura disturbi ossessivo compulsivi.

Anche i cani soffrono di disturbi ossessivo compulsivi, ecco quali sono i sintomi a cui fare attenzione.

Il disturbo si manifesta in maniera simile negli umani e nei cani

Per noi umani ogni disturbo di origine psicologica deve ovviamente essere diagnosticato da un professionista, ma possiamo dire a grandi linee che il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato da compulsioni, ovvero delle azioni o anche dei pensieri che il soggetto ripete in maniera ossessiva e ripetuta. Ma noi umani non siamo i soli a soffrire di questo disturbo.

Anche i cani soffrono di disturbi ossessivo compulsivi, ecco quali sono i sintomi a cui fare attenzione.

I sintomi principali

Nei cani il disturbo ossessivo compulsivo si manifesta in maniera simile rispetto a noi umani.

Per esempio, un cane che soffre di disturbo ossessivo compulsivo può compiere in maniera concentrata e ripetuta una certa azione anche fuori contesto. Come scavare, leccarsi le zampe, masticare un oggetto. Oppure potrebbe sembrare letargico e senza energia, e non avere voglia di uscire in passeggiata o interagire con i suoi giocattoli preferiti.

Un altro sintomo a cui prestare attenzione è l’autolesionismo. Se il cane si gratta in maniera compulsiva, oppure si morde, o si strappa il pelo fino a farsi sanguinare, potrebbe essere un sintomo. Si raccomanda in caso di dubbi di rivolgersi sempre a un veterinario, che saprà operare una diagnosi corretta e dare suggerimenti sul da farsi.

Se il nostro cane soffre di tristezza o di ansia quando lo lasciamo solo, il modo più semplice per aiutarlo è lasciargli un regalo che lo potrà intrattenere e stimolare la sua mente anche per ore. Ecco come fare.