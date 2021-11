Quando si parla dei segni zodiacali, si pensa subito al futuro, all’oroscopo e a tutto ciò che potrebbe capitare riguardo alla fortuna e ai soldi. Ma lo zodiaco è molto di più e ci parla di tanti aspetti della vita, che ognuno dovrebbe conoscere. Infatti pochissimi sanno che ogni segno zodiacale ha un lato debole della salute. Allora, attenzione perché questi 6 segni zodiacali dovrebbero tener d’occhio qualche aspetto della loro salute.

Lo zodiaco non parla solo di denaro e fortuna, ma ci mette in guardia su tanti aspetti della vita, sia positivi sia negativi. Pochi immaginano, per esempio, quali sono i segni più furbi dello zodiaco. Così ogni segno, proprio a causa delle sue tendenze, rischia di avere qualche punto debole della salute.

I primi

Il segno dell’Ariete è carico di energia, che si manifesta a tutti i livelli della sua attività. Un’energia che deve essere ben canalizzata, altrimenti rischia di corrodere la sua mente. Secondo l’astrologia, se c’è qualcosa a cui l’Ariete deve fare attenzione è proprio la possibilità di soffrire di nervosismo se non di esaurimento nervoso.

Il segno del Toro è un segno di terra, un tipo molto tranquillo che guarda con attenzione attorno a sé. Non è un grande sognatore, ma si potrebbe dire che ha gli zoccoli ben piantati a terra. Tuttavia, il Toro possiede una certa pigrizia e perciò tendenzialmente potrebbe soffrire di sovrappeso. Il punto debole del Toro è la parte del collo e della gola, che accumula in genere tutte le tensioni di questo segno. Non è raro trovare un Toro che soffre di torcicollo o mal di gola.

Altro segno particolarmente nervoso sono i Gemelli. Come la Vergine, sono un segno che lavora molto di testa. Nel loro intimo vive un fanciullo innocente, che mal digerisce la realtà che li circonda. La loro caratteristica insicurezza rischia di farsi prendere dalla paura, portando nella loro vita problemi che riguardano la sfera digestiva e la respirazione.

Il segno del Cancro è un segno d’acqua, naturalmente molto legato ai sentimenti. Il Cancro è un segno tanto sensibile e crede nella sincerità dei rapporti. Mal sopporta perciò tradimenti o sentimenti falsi. Se ne potrebbe fare un cruccio, che potrebbe colpire l’apparato digerente, con problemi digestivi e di gastrite.

Il segno del Leone è un segno di fuoco, carico di energia, che gli viene direttamente dal Sole. Deve combattere la sua battaglia non verso gli altri ma verso se stesso. Il suo punto debole è la schiena, a cui devi fare attenzione, perché a causa del suo orgoglio si carica di pesi più grandi delle sue forze.

La Vergine è un segno intellettuale e trova le sue soddisfazioni in questo campo. La mancata conoscenza di fatti, circostanze o avvenimenti può portarlo a diventare ansioso, fino alla paura. Il suo problema di salute è legato alla funzione intestinale, perché il fatto di voler controllare tutto potrebbe recare problemi di stipsi. Deve imparare a lasciar andare le cose e controllare bene l’alimentazione.

