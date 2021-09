Con l’autunno alle porte, la salsa di mele fatta in casa è il giusto alimento per merenda o colazione. La ricetta che proponiamo è incredibilmente salutare poiché, a differenza di quella in commercio, non contiene additivi ed è preparabile anche senza zucchero.

Gli ingredienti sono semplici e si trovano facilmente in dispensa. Ancora in troppo pochi preparano la salsa di mele con questi 5 ingredienti incredibilmente salutari. Inoltre, questa ricetta rappresenta un modo meraviglioso per conservare le mele fresche. Scopriamola subito.

Per preparare quattro porzioni di salsa di mele fatta in casa avremo bisogno di 5 ingredienti. Questi sono un chilo di mele, 100 ml di acqua, mezzo succo di limone, una stecca di cannella e, se lo gradiamo, zucchero.

Per prima cosa, sbucciamo e togliamo il torsolo alla mela. Dopo di che, iniziamo a tagliarla a pezzetti e a riporre questi in una casseruola. Aggiungiamo il succo di limone e la stecca di cannella. Infine, a piacere, aggiungiamo lo zucchero.

Passiamo, quindi, alla cottura a fuoco medio per quindici minuti, fino a quando i pezzetti di mela non si saranno ammorbiditi. A questo punto, rimuoviamo la stecca di cannella e mescoliamo il composto con un frullatore a immersione, lasciando raffreddare appena terminato il processo.

Chi preferisce la composta di mele a pezzi può evitare l’ultimo passaggio. Sarà sufficiente schiacciarla con una forchetta, per raggiungere la consistenza desiderata.

Pronto il tutto, versiamo la salsa di mele fatta in casa nei vasetti da conserva e lasciamola in un luogo fresco. In questo modo il nostro prodotto terrà la sua bontà anche per diverse settimane.

Se volessimo conservarla per ancora più tempo, poi, basta chiudere bene i barattoli dopo averli riempiti e lasciarli in acqua bollente per alcuni minuti. Così facendo, la salsa di mele potrà arrivare fino a 12 mesi.

Quali tipo utilizzare?

La maggior parte delle mele che sono disponibili in commercio. L’unica accortezza da tenere è di comprare quelle fresche. Questo perché, dopo la raccolta di settembre, alcune mele regionali sono conservate in celle frigorifere, ad una temperatura fra i 0 e i 4 gradi Celsius. Ciò potrebbe compromettere, pertanto, il sapore e la genuinità del prodotto finale. In linea generale, per preparare una deliziosa salsa di mele, possiamo utilizzare qualsiasi tipologia. Sarà una nostra preferenza decidere se optare per il tipo dolce o per quello fine ed aspro.

