Negli ultimi anni, sono sempre di più le persone che si stanno appassionando al collezionismo di monete.

Ed anche il commercio che vi ruota intorno, di conseguenza, sta letteralmente esplodendo.

Infatti, sono molte le persone che, attratte dal guadagno facile e speranzose di avere il classico colpo di fortuna, vanno alla ricerca di monete particolari.

Tanto è vero che sono tantissimi gli annunci di vendita e di aste sul web, con oggetto queste presunte monete rarissime ed introvabili.

Neanche a dirlo, la maggior parte degli autori di questi annunci spesso non sono affidabili.

Infatti, bisogna fare attenzione perché molti appassionati di monete rare vengono ingannati ogni giorno da questi mascalzoni che falsificano gli errori di conio.

Cosa sono gli errori di conio?

Gli errori di conio non sono altro che degli errori commessi durante la coniazione delle monete.

Se quasi la maggior parte di queste sono individuate e distrutte prima della loro diffusione, ce ne sono alcune che possono sfuggire al processo di controllo.

Chi riesce a trovare monete con difetti di conio ha alte possibilità di avere tra le mani oggetti che hanno molto valore. E questo può variare dalle decine alle migliaia di euro, per moneta.

Tutto dipende naturalmente dalla natura del difetto, dalla rarità, dalla particolarità e dal valore storico intrinseco della moneta.

Quali truffe si celano dietro i difetti di conio?

Può capitare, soprattutto fra gli annunci di vendita online, di trovarsi di fronte a monete con presunti errori di conio.

Come già accennato precedentemente, bisogna fare molta attenzione, perché molti appassionati di monete rare vengono ingannati ogni giorno da questi mascalzoni che falsificano gli errori di conio.

Molti di questi truffatori, infatti, attraverso processi meccanici e chimici, alterano lo stato delle monete facendoli sembrare appunto errori di conio.

Il fenomeno della manipolazione di monete è in continua espansione. I macchinari e le tecniche utilizzate per lo scopo, sono sempre più sofisticati.

Tanto è vero che è sempre più difficile riuscire a distinguere i falsi errori di conio, da quelli autentici.

In questi casi è sempre bene affidarsi ad esperti di numismatica ed a rivenditori seri.

Prima di sborsare centinaia di euro per monete rarissime ed introvabili, quindi, assicuriamoci che tutto sia in regola. La legge, infatti, non risparmia neanche chi inconsapevolmente ha tra le mani dei soldi falsi.

Approfondimento

Attenzione a questa moneta da 1.000 lire che può valere quasi quanto uno stipendio mensile e può averla chiunque.