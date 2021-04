Quante volte abbiamo avuto per le mani una moneta antica, con la tentazione di pulirla per farla sembrare più lucida e nuova?

In realtà, tutti gli appassionati di numismatica ed i collezionisti sanno che la maggior parte delle volte non serve. Anzi, molti sconsigliano di cimentarsi nella pulizia di monete, perché si rischia solo di far danni irreparabili.

A tal proposito, quindi, ecco il modo migliore per pulire le monete rare, o antiche, senza rovinarle e senza far perdere il loro valore. Infatti, con la maggior parte dei prodotti in commercio o delle soluzioni fai da te, come vedremo, si possono ottenere risultati opposti.

Mantenerla intatta così com’è

Uno dei consigli migliori che si possono dare quando si tratta della pulizia di monete preziose è quello di lasciarle intatte. Infatti, alcune di queste hanno valore proprio perché sono state trasmesse di generazione in generazione. I veri esperti non badano alla lucentezza o alla pulizia, ma al valore intrinseco della moneta, alla loro storia e così via.

Ma se proprio si ha la necessità, magari per scopi commerciali, bisogna avvalersi dell’esperienza e della tecnica di mani esperte.

Avere a che fare con metalli e prodotti chimici, non è alla portata di tutti. E l’improvvisazione può solo peggiorare lo stato della moneta, minandone proprio il valore stesso.

Per le monete che sono semplicemente sporche, senza particolari incrostazioni, un metodo efficace è quello di trattarle con acqua e sapone neutro. Questo è un procedimento decisamente poco invasivo e si può avere la ragionevole certezza di non rovinare la superficie delle monete.

C’è chi utilizza altri prodotti fai da te, come il bicarbonato, l’aceto o il succo di limone ma, come abbiamo detto prima, questo è rischioso.

Il problema, più che altro, potrebbe essere l’inesperienza di chi vuole sperimentare con queste soluzioni.

Perché è importante ricordare che ogni materiale, anche se comprato in negozi super affidabili, reagisce in maniera diversa ai trattamenti. Quindi bisogna fare molta attenzione e, nel caso, affidarsi a degli esperti del settore.