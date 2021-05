La coltivazione di questa pianta potrebbe far guadagnare tantissimo e creare in modo semplice un business a cui quasi nessuno aveva pensato

Come già accennato in questo articolo, nell’ultimo anno di crisi economica dovuta alla pandemia, l’agricoltura ha fatto registrare uno storico balzo in avanti. I numeri parlano chiaro. Negli ultimi 5 anni il numero di giovani che hanno deciso di avviare un’azienda agricola è cresciuto del 14%. Inoltre con la svolta green già auspicata dal governo per i prossimi anni, l’idea di avviare un’azienda agricola potrebbe essere davvero vincente.

Le norme italiane che regolano l’attività imprenditoriale agricola offrono già svariate agevolazioni rispetto alle imprese commerciali. A ciò si aggiunge anche la possibilità di ottenere fondi nazionali ed europei per l’avvio di nuove imprese in questo settore.

Inoltre il costo di un terreno agricolo non è per niente elevato. Con le dovute differenze tra le varie regioni, si stima che il costo medio si aggiri attorno ai 2 Euro al metro quadrato. In altre parole per l’acquisto di una superficie di 5.000 mq potrebbero essere sufficienti 10.000 Euro.

Un mercato in ascesa in cui è semplicissimo entrare

Un mercato che negli ultimi anni ha fatto registrare una crescita significativa è quello dell’Aloe. Questa pianta viene utilizzata sia nel settore della cosmetica sia nell’industria alimentare e in Italia viene quasi totalmente importata dall’estero. Proprio per questo la coltivazione di questa pianta potrebbe far guadagnare tantissimo.

Esistono moltissime tipologie di Aloe. Le più diffuse ed utilizzate sono l’Aloe Vera e l’Aloe Arborescens. Gli utilizzi di queste piante sono pressoché infiniti. Il gel che se ne ricava o il succo presente nelle foglie fanno di questa pianta un prodotto con un fabbisogno sempre crescente.

In Italia il clima ideale per la sua coltivazione è quello del centro e del sud. Nonostante la sua incredibile resistenza non tollera temperature molto rigide. Il terreno ideale per la sua coltivazione è pertanto soleggiato e mediamente secco e sabbioso. Una leggera pendenza favorirà un maggiore drenaggio. Una buona notizia considerato che normalmente i terreni non pianeggianti costano molto meno.

La manutenzione di queste piante è davvero poco impegnativa ed anche la loro riproduzione è estremamente semplice. Sono necessarie solo poche innaffiature nei mesi più caldi.

Normalmente si avranno quattro raccolti ogni anno. Si potrà poi scegliere se commercializzare le singole piante o semplicemente le foglie raccolte. Il prezzo medio per 1Kg di foglie è di circa 11 Euro. La resa per ogni ettaro coltivato (10.000 metri quadrati) è di circa 50.000 kg di foglie. Un’ottima ragione per affermare che effettivamente la coltivazione di questa pianta potrebbe far guadagnare tantissimo!